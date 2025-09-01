La Generalitat arranjarà el camí vell des de Cadaqués al far de cap de Creus
El projecte amb una inversió d'1,1 milions d'euros pretén potenciar el recorregut a peu
En una altra fase es construirà un centre d'informació a s'Alqueria des d'on sortiran llançadores per accedir al pla de Tudela, al far i la punta
La Generalitat arranjarà el camí vell de Cadaqués al far de cap de Creus amb una inversió d'1,1 milions d'euros. Són 4,6 quilòmetres que permeten arribar a peu des del municipi fins al far, a la punta de cap de Creus i que transcorren la major part per la Reserva Natural Integral i per sectors de gran valor ecològic, geològic i paisatgístic. Es pretén continuar treballant així per evitar la hiperfreqüència de vehicles.
És la primera fase d’un projecte que continuarà amb la construcció del gran centre d’informació de S’Alqueria, gestionat des del Parc Natural i des d’on sortiran llançadores per arribar fins al Pla de Tudela, al far i a la Punta de Cap de Creus.
Des de la Generalitat remarque que "hi trobem formacions geològiques úniques al país, cales de gran bellesa, fauna i flora protegida i amenaçada o fins i tot algunes espècies de flora endèmica que en tot el món només és present a aquests indrets de Cap de Creus. Aquest trajecte està compartit amb el GR, que ressegueix el litoral de Cap de Creus".
La seva promoció i rehabilitació està estretament lligada a l’objectiu compartit, tant des del Parc Natural com des de l’Ajuntament de Cadaqués, de potenciar l’accés a peu i consolidar la regulació de l’accés rodat de vehicles a la carretera de Cadaqués a la Punta de Cap de Creus per evitar la sobrefreqüentació i es realitza en col·laboració amb l’Ajuntament.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica iniciarà després de l’estiu les obres d’arranjament del camí vell de Cadaqués al far de Cap de Creus. El Departament ja ha adjudicat els treballs a l’empresa Artífex Infraestructuras SL per un import d’1.131.613,16 euros.
Tècnica tradicional
El projecte d’arranjament del camí de ronda preveu definir-ne el traçat, recuperar i rehabilitar-lo per facilitar el pas, així com reconstruir els murs de pedra seca que el delimiten. En aquest sentit, els treballs es faran seguint la tècnica tradicional i el material utilitzat serà la pedra del país i, sempre que sigui possible, s’aprofitarà la pedra enrunada a la zona que s’hagi de reconstruir i sense desfer altres estructures de pedra seca existents.
També es preveu l’arranjament o construcció dels elements propis que acompanyen aquest camí com ara passeres o pontets, la restauració de zones alterades o degradades, així com la instal·lació de senyalització específica. El projecte es realitza amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cadaqués i dona compliment a la petició de l’Ajuntament de Cadaqués per arranjar aquest camí.
