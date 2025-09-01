Més d'una quinzena de restaurants a la campanya Enfiga't de Figueres
Els establiments oferiran plats amb la figa com a protagonista
Més d'una quinzena de restaurants participaran a la campanya Enfiga't de Figueres que se celebrarà del 8 al 21 de setembre, en la tercera edició per posar en valor la figa i la cuina de l’Alt Empordà. Els restaurants, de Figueres i altres punts de la comarca, oferiran tapa, plat, postres o menú amb la figa com a producte principal. Es tracta d’una iniciativa organitzada per Comerç Figueres Associació i el col·lectiu La Cuina del Vent –amb el suport de l'Associació d'Empresaris d'Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà-, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres
La proposta a oferir és lliure per part de cada establiment, tant en preu com en format, tot i que és indispensable que la figa sigui protagonista en cadascuna de les propostes que es presentin.
Els restaurants que ja han confirmat la seva participació són: Can Jeroni, Duran, Tony's Figueres, Txot's, Dynamic, Lizarran, Boga Gastrotaberna, Foc Figueres, Sumac, El Trull d’en Francesc, Amiel&Molins, Falconera, L’Encesa, El Molí, Terrazo Espai Gastronòmic. És previst que en els propers dies se n’hi afegeixin més –la informació s’actualitzarà al web www.comercfigueres.com.
La campanya consisteix en l'elaboració d'una tapa, plat o menú amb la figa com a producte principal, donada la temporada en què ens trobem i la rellevància i relació històrica, gastronòmica i cultural d'aquest producte amb la ciutat de Figueres i la comarca de l'Alt Empordà. La finalitat d'aquesta acció conjunta, és la de promocionar la gastronomia de l'Empordà i de la ciutat a través del producte i del talent culinari i creatiu dels restaurants, i incentivar la resta d'activitats implicades en el territori. La figa és un fruit de temporada de juliol a octubre i té una rellevància i relació històrica, gastronòmica i cultural amb Figueres i l’Alt Empordà.
Showcooking al Balcó del Mercat
El dissabte 13 de setembre (de 10 a 13 h) hi haurà un showcooking al Balcó del Mercat, el nou espai enogastronòmic i de promoció de productes locals situat a l’altell de la plaça Catalunya, de la mà del col·lectiu gastronòmic de La Cuina del Vent. Aquest grup de professionals i establiments gastronòmics compten amb el suport de l'Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà i tenen per objectiu promocionar la terra, la cuina, la cultura i la tradició de l'Empordà. Al showcooking també hi participarà un establiment associat a Comerç Figueres Associació.
L’Enfiga’t se celebra per tercer any seguit i recupera la campanya Menja't la Figa que s’havia iniciat el 2006.
