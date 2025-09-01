Roses rehabilitarà aquest mes el camí litoral entre Canyelles i l'Almadrava
El projecte compta amb un pressupost de 592.774,61 euros i es preveu que les obres tinguin una durada de sis mesos.
L’Ajuntament de Roses rehabilitarà aquest mes el tram del camí de ronda entre Canyelles Petites i l’Almadrava que presenta trams degradats. El projecte compta amb un pressupost de 592.774,61 euros i es preveu que les obres tinguin una durada de sis mesos.
L’actuació té com a objectiu principal millorar la seguretat i posar en valor aquest entorn paisatgístic de primera línia de mar.
El camí de ronda és un dels espais més emblemàtics i sensibles del front de mar de Roses, situat al límit entre el sòl urbà i la costa. "L’estat actual del tram, que presenta una progressiva degradació, feia necessària una rehabilitació integral per garantir la conservació del paisatge i el gaudi segur d’aquest itinerari", explica el consistori en un comunicat.
Els treballs previstos inclouen la instal·lació de baranes i passeres, la pavimentació del recorregut, la supressió i protecció dels afloraments en superfície de la xarxa de clavegueram existent, així com l’estabilització de les zones amb risc de despreniments i la retirada d’espècies vegetals invasores.
Per garantir la seguretat de les persones, durant el període d’obres quedarà tallat l’accés al camí de ronda a l’inici de les escales sota el Beach Club i a l’inici de les escales a l’Almadrava en sentit Canyelles Petites. Donades les característiques del traçat, no es pot habilitar un pas alternatiu en condicions de seguretat, de manera que la connexió haurà de fer-se per l’interior de la trama urbana a través de l’Avinguda de José Díaz Pacheco.
El projecte s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU.
