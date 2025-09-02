Medi ambient
En marxa la veda biològica de la sípia a les badies de Roses i Pals
De l’1 de setembre al 30 de novembre, queda totalment prohibida la pesca d’aquest cefalòpode tant per als pescadors professionals com per a la pesca recreativa
En marxa la veda biològica de la sípia (Sepia officinalis) a les badies de Roses i Pals. Durant dos mesos, de l’1 de setembre al 30 de novembre, queda totalment prohibida la pesca d’aquest cefalòpode tant per als pescadors professionals com per a la pesca recreativa.
L’aturada biològica, que s’emmarca dins el Pla de Gestió de la Sípia del Comitè de Cogestió de les badies de Pals i Roses, té com a objectiu garantir la sostenibilitat d’una de les espècies més emblemàtiques i amb més pes en l’activitat pesquera i gastronòmica de la costa. “El Pla és molt important per a la sípia, ja que tots els actors implicats en aquesta espècie lluitem per impulsar accions positives i cuidar-la al màxim”, explica el president del Pla de Gestió i patró major de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, Joan Massagué, que també avança que s’està elaborant un estudi científic per conèixer i investigar encara més aquest cefalòpode a la zona.
La veda de la sípia es farà en dos períodes: l’actual, de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2025, i un segon, que s'estendrà de l’1 al 28 de febrer de 2026. “Fem una veda en època de creixement de la sípia i un altre mes durant la reproducció. Crec que així la cuidem millor i això es notarà en el futur”, afirma Massagué.
Una campanya de pesca més curta
Per la seva banda, Pau Rosell, un dels professionals d’arts menors de la Confraria de Pescadors de Roses dedicat a la pesca de la sípia, destaca que enguany la campanya de pesca “ha estat curta per dues raons: un llevant que ens impedia calar les xarxes i l’arribada anticipada de meduses”. Tot i això, afegeix “en general hem tingut captures normals i preus raonables”.
Pla de Gestió de la Sípia
El Pla de Gestió de la Sípia es va constituir el 2018 arran de la petició del sector pesquer professional per regular i preservar l’espècie dins les aigües marítimes compreses entre l’illa de Maça d’Or, al nord, i el cap de Begur, al sud, aigües interiors gestionades per la Generalitat de Catalunya.
En aquesta línia, la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona destaca que “la veda és un exemple del compromís del sector pesquer amb la gestió responsable dels recursos marins. Amb aquesta aturada es pretén afavorir el cicle reproductiu de l’espècie i garantir-ne la presència en els pròxims anys”. Així mateix, subratllen que amb la veda “reiteren el seu compromís amb una pesca sostenible i amb la preservació del patrimoni mariner i gastronòmic del territori”.
