S'esfondra part de la coberta d'un edifici a Figueres i desallotgen cinc veïns per precaució

Els tècnics d'Urbanisme de l'Ajuntament faran aquest dimarts una avaluació més complerta dels danys

Imatge de la coberta que s'ha esfondrat parcialment en un edifici de Figueres.

Imatge de la coberta que s'ha esfondrat parcialment en un edifici de Figueres. / Bombers de la Generalitat

ACN

Figueres

Una part de la coberta d'un edifici de Figueres, al carrer d'Olot, es va esfondrar aquest dilluns. Els Bombers van rebre l'avís a tres quarts de quatre de la tarda. Després de revisar-ho, l'arquitecta municipal de l'Ajuntament de Figueres va valorar que existia risc d'esfondrament i va ordenar el desallotjament dels veïns. És un edifici format per dues finques, en les quals hi vivien cinc persones. Els afectats s'han reubicat en cases de familiars. Segons el consistori, aquest dimarts els tècnics d'Urbanisme faran una avaluació més completa dels danys i faran una previsió de quan els afectats podran tornar a casa seva. Fins a llavors, l'accés a l'edifici ha quedat precintat.

