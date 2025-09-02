Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari

L'Ajuntament està en converses amb el nou soci principal per recuperar l'activitat al més aviat possible

Un dels establiments tancats al Port de la Selva

Un dels establiments tancats al Port de la Selva / Gemma Tubert (ACN)

ACN

ACN

Una desena d'establiments de restauració del Port de la Selva han tancat després de la mort de l'amo de l'empresa que els gestionava. La meitat dels negocis estaven a primera línia de mar. El segon tinent d'alcalde, Roger Pinart, ha indicat que ara hi ha un nou soci que té el 51% de la societat i els ha dit que està treballant per reobrir els locals el més aviat possible. Els establiments donaven feina a una desena de treballadors fixes però en temporada alta la plantilla arribava al centenar de persones. L'home feia molts anys que vivia al poble. La seva dona es va suïcidar al mes de juny, i ell també va optar per aquesta opció unes setmanes després. Va estar ingressat a l'hospital i va morir a finals d'agost.

