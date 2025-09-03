Alliberen una tortuga en perill d'extinció atrapada al port de Colera
Agents Rurals, Mossos i entitats locals han col·laborat en l’operatiu per alliberar l’animal i guiar-lo mar endins
Una tortuga llaüt, una espècie marina en perill d’extinció, ha estat alliberada aquest dimecres al port de Colera després de quedar atrapada i mostrar signes d’esgotament. L’alerta la va donar una sòcia del Club Nàutic Sant Miquel de Colera, que va avisar el 112 en veure l’animal dins l’aigua.
Agents Rurals es van desplaçar ràpidament al lloc i van acordonar la zona amb el suport dels Mossos d’Esquadra i la brigada municipal. Això va permetre que se li poguessin extreure mostres de sang, administrar antibiòtic i aplicar les primeres cures.
Posteriorment, amb la col·laboració del Diving Center de Colera, membres del CRAM, la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, i els mateixos Agents Rurals, la tortuga —que mesurava 1,44 metres— va ser guiada mar endins. Diversos agents la van acompanyar nedant i amb embarcació fins a assegurar-se que reprenia el seu camí amb normalitat.
Sa Bardissa III
El Club Nàutic Sant Miquel de Colera ha explicat que l’exemplar ha estat batejat com a Sa Bardissa III i ha subratllat la "gran coordinació" entre totes les institucions i entitats implicades en l’operatiu. La presència d’aquesta espècie a la costa és excepcional, ja que la tortuga Llaüt viu habitualment en mar obert i pot superar els dos metres de longitud i els 600 quilos de pes.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: 'la qualitat del producte és la gran diferència
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Toni Moog: 'El diazepam és pitjor que la cocaïna
- Excursió turística a Gaza