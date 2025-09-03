Dos ferits lleus en un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-7 a Borrassà
Un dels afectats ha estat portat a l’hospital Trueta després de rebre assistència del SEM
Dues persones han resultat ferides lleus aquest dimarts al matí en un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-7, a Borrassà. L’accident s’ha produït al punt quilomètric 29,7 i ha activat els serveis d’emergències.
L’avís s’ha rebut a les 8.57 hores i fins al lloc s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers, efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra. El SEM ha atès els dos ocupants al mateix punt de l’accident i un d’ells ha estat traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona per a més revisions.
