Dos ferits lleus en un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-7 a Borrassà

Un dels afectats ha estat portat a l’hospital Trueta després de rebre assistència del SEM

La furgoneta i el camió implicats en el xoc amb un camió a l’AP-7 a Borrassà.

La furgoneta i el camió implicats en el xoc amb un camió a l’AP-7 a Borrassà. / Anti-Radars Garrotxa

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Borrassà

Dues persones han resultat ferides lleus aquest dimarts al matí en un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-7, a Borrassà. L’accident s’ha produït al punt quilomètric 29,7 i ha activat els serveis d’emergències.

L’avís s’ha rebut a les 8.57 hores i fins al lloc s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers, efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra. El SEM ha atès els dos ocupants al mateix punt de l’accident i un d’ells ha estat traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona per a més revisions.

