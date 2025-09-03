'Fes-te el Most!': Viu la verema com es feia antigament a l’Empordà
Una experiència autèntica amb Empordàlia per collir, trepitjar i tastar el vi en família o amb amics aquest setembre
L’Empordà és territori d’enoturisme, i Empordàlia és el celler que ho evidencia. Aquest setembre, et convida a viure Fes-te el Most!, una experiència única per endinsar-te en el món de la verema tal com es feia abans, en un ambient familiar i festiu.
Durant la jornada, els visitants podran collir el raïm directament de la vinya, trepitjar-lo amb els peus, premsar-lo i embotellar-lo, tal com feien les generacions passades. Una activitat autèntica i plena de tradició, pensada perquè petits i grans comparteixin moments únics.
El celler cooperatiu d’Empordàlia, integrat a la Ruta del Vi DO Empordà, ofereix al llarg de l’any diverses propostes d’enoturisme a l’Alt Empordà: visites guiades al celler de vi i al molí d’oli, experiències gastronòmiques i activitats de temporada com aquesta.
Dates i horaris
Totes les sessions comencen a les 9.30 h. El visitant podrà escollir la que més li agradi:
- 30 d’agost – Fes-te el Most teatralitzat
- 6 de setembre – Fes-te el Most per a tota la família
- 13 de setembre – Fes-te el Most per a amants del vi, amb tast guiat per un professional. Activitat pensada per a adults, però amb opció que els infants els acompanyin.
- 20 de setembre – Fes-te el Most per a tota la família
Preus
- A partir de 14 anys: 32 €
- Majors de 3 anys: 16 €
- Menors de 3 anys: gratuït
Consells per gaudir al màxim de l’activitat
Empordàlia recomana portar protecció solar, calçat de recanvi, una jaqueta o jersei i aigua. El celler proporcionarà al visitant totes les eines necessàries per participar en la verema.
Reserva la teva plaça a través de www.botiga.empordalia.com i vine a viure el Fes-te el Most! més autèntic d’aquest estiu amb Empordàlia.
