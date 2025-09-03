Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

'Fes-te el Most!': Viu la verema com es feia antigament a l’Empordà

Una experiència autèntica amb Empordàlia per collir, trepitjar i tastar el vi en família o amb amics aquest setembre

El celler cooperatiu d’Empordàlia ofereix diverses propostes d’enoturisme.

El celler cooperatiu d’Empordàlia ofereix diverses propostes d’enoturisme. / DdG

Gemma Pujolràs

Gemma Pujolràs

Girona

L’Empordà és territori d’enoturisme, i Empordàlia és el celler que ho evidencia. Aquest setembre, et convida a viure Fes-te el Most!, una experiència única per endinsar-te en el món de la verema tal com es feia abans, en un ambient familiar i festiu.

Durant la jornada, els visitants podran collir el raïm directament de la vinya, trepitjar-lo amb els peus, premsar-lo i embotellar-lo, tal com feien les generacions passades. Una activitat autèntica i plena de tradició, pensada perquè petits i grans comparteixin moments únics.

El celler cooperatiu d’Empordàlia, integrat a la Ruta del Vi DO Empordà, ofereix al llarg de l’any diverses propostes d’enoturisme a l’Alt Empordà: visites guiades al celler de vi i al molí d’oli, experiències gastronòmiques i activitats de temporada com aquesta.

Empordàlia ofereix una gran varietat de productes de proximitat.

Empordàlia ofereix una gran varietat de productes de proximitat. / DdG

Dates i horaris

Totes les sessions comencen a les 9.30 h. El visitant podrà escollir la que més li agradi:

  • 30 d’agost – Fes-te el Most teatralitzat
  • 6 de setembre – Fes-te el Most per a tota la família
  • 13 de setembre – Fes-te el Most per a amants del vi, amb tast guiat per un professional. Activitat pensada per a adults, però amb opció que els infants els acompanyin.
  • 20 de setembre – Fes-te el Most per a tota la família

Preus

  • A partir de 14 anys: 32 €
  • Majors de 3 anys: 16 €
  • Menors de 3 anys: gratuït

Consells per gaudir al màxim de l’activitat

Empordàlia recomana portar protecció solar, calçat de recanvi, una jaqueta o jersei i aigua. El celler proporcionarà al visitant totes les eines necessàries per participar en la verema.

Reserva la teva plaça a través de www.botiga.empordalia.com i vine a viure el Fes-te el Most! més autèntic d’aquest estiu amb Empordàlia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents