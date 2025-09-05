Engegen una campanya de mecenatge per "salvar" la Farella de Llançà, on hi ha previstos 62 habitatges i usos hotelers
Iaeden-Salvem l'Empordà i SOS Costa Brava necessiten 21.000 euros per interposar un recurs contenciós contra el projecte
Iaeden-Salvem l'Empordà i SOS Costa Brava han engegat una campanya de micromecenatge per "salvar" la platja de la Farella de Llançà. Segons denuncien les entitats, el Projecte de Millora Urbana (PMU) preveu la construcció de cinc grans blocs plurifamiliars amb un total de 62 habitatges i usos hotelers, a tocar de la platja de la Farella. Ocuparien uns 9.000 metres quadrats i suposaria la pèrdua d'1,5 hectàrees de pineda mediterrània i d'un hàbitat "de gran valor ambiental i paisatgístic". Els ecologistes fan una crida perquè necessiten 21.000 euros per interposar un recurs contenciós administratiu contra el projecte, i el termini finalitza el 3 d'octubre. A més, han convocat una concentració de rebuig el 21 de setembre.
Nova mobilització de Iaeden-Salvem l'Empordà i SOS Costa Brava contra un projecte urbanístic previst al litoral gironí. Es tracta del Projecte de Millora Urbana (PMU) de la Farella, a Llançà, que es va aprovar definitivament al juliol. El termini per interposar un recurs contenciós administratiu acaba el 3 d'octubre i necessiten 21.000 euros per engegar els tràmits legals per oposar-s'hi. Per això les entitats fan una crida urgent per "salvar aquest espai emblemàtic" del municipi.
Les entitats critiquen que el projecte preveu la construcció de cinc grans blocs plurifamiliars, amb un total de 62 habitatges i usos hotelers. "Això comportaria l’ocupació de 9.000 m² de terreny, la implantació de nova vialitat i serveis urbanístics, i la pèrdua d'1,5 hectàrees de pineda mediterrània, un hàbitat d’interès comunitari i de gran valor ambiental i paisatgístic", lamenten en un comunicat. A més, també afectaria dues edificacions que estan en tràmits perquè es declarin bé cultural d'interès local (BCIL).
Els ecologistes també denuncien que el PMU s'ha aprovat "sense avaluació ambiental" i que "vulnera" les directrius de paisatge del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, "perquè consolida un continu urbà de ciment al litoral". A més, també alerten que l'actual planejament de Llançà "és obsolet" (del 2002) i "no està adaptat al Pla Director de Sòls no sostenibles del litoral gironí".
Segons les entitats, el projecte de la Farella "és una nova mostra d'un urbanisme caduc i agressiu, que posa el benefici privat per davant de la preservació del paisatge i del patrimoni natural". De fet, per Iaeden-Salvem Empordà i SOS Costa Brava, Llançà ja "pateix una dinàmica urbanística insostenible amb actuacions recents com el sector Super Fener (més de 90 habitatges) i el sector Roses 2 (40 parcel·les noves)".
En paral·lel a la campanya de micromecenatge, també han recollit 4.600 signatures en defensa de la pineda. A més, convoquen a una concentració amb vermut popular el diumenge 21 de setembre a la platja de la Farella per "visibilitzar el rebuig ciutadà i exigir un canvi urbanístic". Serà a les dotze del matí.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret