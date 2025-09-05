Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Intervenen 128 quilos de marihuana en un camió al Pertús

Els duaners francesos han detingut el conductor, que ha estat condemnat a dos anys i mig de presó

La duana del Pertús amb part de la marihuana intervinguda en un camió.

La duana del Pertús amb part de la marihuana intervinguda en un camió. / Douane Française

Tony Di Marino

Tony Di Marino

El Pertús

Els duaners francesos del Pertús han intervingut 128 quilos de marihuana amagats dins la càrrega d’un camió. L’actuació es va produir la matinada del 2 de setembre a la barrera de peatge de l’autopista A9.

Segons han informat les autoritats, la droga es trobava al fons del remolc, dins caixes de plàstic buidades i apilades. El conductor va ser detingut i posat sota custòdia duanera, i posteriorment, va passar a mans de la Policia Judicial de Perpinyà. El mateix divendres va ser jutjat i condemnat pel tribunal de Perpinyà a 30 mesos de presó, una prohibició d’entrar a França durant 10 anys i una multa de 224.000 euros.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
  2. Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
  3. Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
  4. Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
  5. Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
  6. Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
  7. L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
  8. Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret

Ona Sarrià enceta la Festa Major

Ona Sarrià enceta la Festa Major

Les fotos del pregó de la festa major de Sarrià de Ter

Les fotos del pregó de la festa major de Sarrià de Ter

Intervenen 128 quilos de marihuana en un camió al Pertús

Intervenen 128 quilos de marihuana en un camió al Pertús

La presidenta d'ASIA recalca la importància d'acudir al metge si patim incontinència urinària

La presidenta d'ASIA recalca la importància d'acudir al metge si patim incontinència urinària

Impulsen un projecte d’aules de natura a tres barris gironins per apropar la biodiversitat als veïns

Impulsen un projecte d’aules de natura a tres barris gironins per apropar la biodiversitat als veïns

The North Face i Sharma Climbing s'uneixen per impulsar l'escalada a Espanya

The North Face i Sharma Climbing s'uneixen per impulsar l'escalada a Espanya

El roadshow #ExperienciaINCIBE fa parada a Blanes per acostar la ciberseguretat a la ciutadania

El roadshow #ExperienciaINCIBE fa parada a Blanes per acostar la ciberseguretat a la ciutadania

El Festival Recòndit farà visites guiades i rondes de comèdia pel Pla de l’Estany

El Festival Recòndit farà visites guiades i rondes de comèdia pel Pla de l’Estany
Tracking Pixel Contents