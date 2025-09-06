Incendi al costat del Kibuc de l'Escala
Fonts dels Bombers parlen d'un foc d'origen elèctric dins d'un local industrial
Jordi Callol
L'Escala
Un incendi al costat de la botiga de mobles i complements Kibuc de l'avinguda Francesc Macià de l'Escala ha mobilitzat un nombrós desplegament de Bombers amb sis dotacions i de Policia Local.
Fonts de Bombers parlen d'un foc d'origen elèctric dins d'un local industrial i, tot i el fum que es veu, confirmen que no hi ha cap persona ferida. Per precaució, s'ha tallat l'accés a la població per l'avinguda Francesc Macià.
