El catamarà més gran del món fondeja a Cala Montgó
L'Hemisphere, que està a la venda per uns 46 milions d'euros, també es pot llogar a partir de 220.00 euros a la setmana
El vaixell Hemisphere, el catamarà més gran del món, porta dos dies fondejat a Cala Montgó, a l'Escala. Aquesta embarcació, que està a la venda per uns 46 milions d'euros, segons diversos portals especialitzats, també es pot llogar a partir de 220.000 euros a la setmana. A Montgó s'ha vist la tripulació portar a terra algunes persones amb l'embarcació auxiliar del vaixell.
Contruït el 2011 al Regne Unit, el catamarà va ser reformat el 2023. Fa més de 40 metres de llarg i disposa de cinc camarots (dos dels quals especialment luxosos) per a un total de 12 passatgers. La tripulació la formen deu persones. Navega pel Mediterrani i pel Carib amb bandera de les illes Caiman i disposa d'un complet equipament per a l'oci i el relax que inclou jacuzzi, menjador exterior en una terrassa, material per a la pràctica d'esports aquàtics i la pesca...
- Aquests són els pobles de les comarques gironines que han desaparegut
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda
- Comencen les obres del pont sobre el riu Ter que unirà Bescanó i Sant Gregori
- La presidenta d'ASIA recalca la importància d'acudir al metge si patim incontinència urinària
- Rosalía trenca el silenci sobre la seva relació amb Hunter Schafer