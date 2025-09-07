Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El catamarà més gran del món fondeja a Cala Montgó

L'Hemisphere, que està a la venda per uns 46 milions d'euros, també es pot llogar a partir de 220.00 euros a la setmana

El catamarà Hemisphere, el més gran del món, fondejat a Cala Montgó.

El catamarà Hemisphere, el més gran del món, fondejat a Cala Montgó. / Carla Mulero

El vaixell Hemisphere, el catamarà més gran del món, porta dos dies fondejat a Cala Montgó, a l'Escala. Aquesta embarcació, que està a la venda per uns 46 milions d'euros, segons diversos portals especialitzats, també es pot llogar a partir de 220.000 euros a la setmana. A Montgó s'ha vist la tripulació portar a terra algunes persones amb l'embarcació auxiliar del vaixell.

El vaixell disposa d'una embarcació auxiliar.

El vaixell disposa d'una embarcació auxiliar. / Carla Mulero

Contruït el 2011 al Regne Unit, el catamarà va ser reformat el 2023. Fa més de 40 metres de llarg i disposa de cinc camarots (dos dels quals especialment luxosos) per a un total de 12 passatgers. La tripulació la formen deu persones. Navega pel Mediterrani i pel Carib amb bandera de les illes Caiman i disposa d'un complet equipament per a l'oci i el relax que inclou jacuzzi, menjador exterior en una terrassa, material per a la pràctica d'esports aquàtics i la pesca...

