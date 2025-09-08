Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
L'Ajuntament els anima a engegar "nous projectes" i prioritzar la contractació dels veïns que han perdut la feina
Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni que es va suïcidar han recuperat la possessió dels negocis. Segons detalla l'Ajuntament en un comunicat, la "trista i sobtada mort dels administradors" va provocar el tancament dels set locals de restauració. El consistori agraeix la "professionalitat i diligència" de l'administrador de l'empresa TQ-MR family II, Toni Quintana, per resoldre la situació que afectava els set propietaris i al municipi "en general". L'Ajuntament anima els propietaris a engegar "nous projectes valents" i prioritzar la contractació dels veïns del poble que han perdut la feina.
La parella d'empresaris administrava bars i restaurants del Port de la Selva, alguns dels quals a primera línia de mar. La dona es va llevar la vida el juny passat i l'home ho va intentar unes setmanes després. Va ingressar a l'hospital i va morir a finals d'agost. La defunció va provocar el tancament sobtat, al tram final de la temporada d'estiu, dels negocis que administraven.
El nou administrador de Corvail del Port, l'empresa del matrimoni, va detallar en un comunicat que estava estudiant "la viabilitat de la companyia" i apuntava que la situació és "complexa pels costos i l'endeutament".
L'Ajuntament del Port de la Selva informa en un comunicat aquest dilluns que "la totalitat dels propietaris han pogut recuperar la possessió dels seus establiments". Són, en concret, set locals de restauració.
El consistori agraeix la feina a l'administrador de TQ-MR family II per treballar amb "professionalitat i diligència en la resolució d'aquest problema que afectava els set propietaris en particular i al municipi en general".
El consistori espera poder convertir "aquest terrible contratemps en una oportunitat" i anima els propietaris a encetar "nous projectes valents, de qualitat i diferenciats entre si que donin el valor afegir que el Port de la Selva mereix": "Ben segur que aniran en favor de tothom; propietaris, treballadors, veïns del municipi i visitants".
A més, també demanen que, a l'hora de fer la selecció de personal per als nous projectes, prioritzin els veïns del municipi que han perdut la feina degut "a aquest trist succés".
