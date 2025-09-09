Enxampades in fraganti dues dones a Roses mentre amagaven un tornavís sota una catifa després de robar en dos habitatges
Les dones estarien relacionades en diversos robatoris en habitatges de les comarques gironines
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 2 de setembre a dues dones com a presumptes autores de dos delictes de robatori amb força, mentre amagaven un tornavís a sota una catifa.
Un agent de paisà va detectar a dues dones pel centre de Roses que sortien d'un edifici i entraven al del costat. En veure aquests fets sospitosos, va demanar suport a una patrulla i va el seguiment fins a l'arribada d'una dotació. En fer les comprovacions a l'edifici, es va localitzar a les dues dones a les escales del tercer pis i van constatar que les portes de dos habitatges havien estat forçades.
Els agents les van sorprendre mentre amagaven un tornavís sota una catifa. En el registre, els hi van localitzar en possessió una ampolla de perfum i joies que acabaven de sostreure d'un dels habitatges. També portaven eines necessàries per accedir als habitatges així com mitjons per utilitzar com a guants, tisores, una llima, roba de recanvi, ulleres i complements pels cabells, entre altres complements per poder disfressar-se i dificultar la seva identificació.
Davant les evidències els mossos les van detenir pels dos robatoris, un de consumat i l’altre en grau de temptativa. Fruit de la investigació, també se les acusa d'un altre robatori en un pis de Roses i a una d'elles d'un altre a l'Escala. El primer d’aquests robatoris es remunta a la tarda del dia 24 d’agost quan la denunciant va deixar la porta tancada sense volta de clau i en tornar va trobar que algú hi havia accedit, havia regirat les estances i li havien sostret joies. El segon d’aquests robatoris es va perpetrar la tarda del dia 28 d’agost quan la denunciant va sorprendre dues dones a l’interior del seu pis de l’Escala. Quan va intentar obrir la porta per entrar va notar com des de dins feien força. Seguidament, i mentre trucava per demanar ajuda, les dones van fugir. Van accedir forçant la porta d’entrada i van sostreure diners en efectiu i joies.
Els mossos van poder determinar l’autoria de les dues en el robatori comès l’agost a Roses. En canvi, el de l’Escala només se li va poder atribuir a la més jove. La investigació, però no es dona per tancada.
Es dona la circumstància que amb la detenció feta a Roses, també es resolen, per part de la Unitat d’Investigació d’Olot els robatoris amb força comesos a dos domicilis situats a la zona centre d'Olot perpetrats el 28 de juliol i el 25 d’agost.
Les detingudes, amb antecedents, van passar el dia 4 de setembre a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Roses.
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»