Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
El seu estat de vulnerabilitat s’ha agreujat el darrer any, fins a veure’s abocat a sobreviure al carrer: "Reivindico un sostre i dignitat"
Tot i la seva situació de precarietat treballa en el seu somni: fer accessibles els serveis digitals a les zones més remotes d’Àfrica, des de Figueres
Sònia Fuentes
Ali Conombo viu als carrers de Figueres. Davant la precarietat que ell i moltes altres persones pateixen, ha decidit alçar la veu i impulsar una petició ciutadana a Change.org per reclamar el dret fonamental a l’habitatge i exigir una resposta institucional a l’emergència social que viu la ciutat. "Cada signatura és un pas cap a una Figueres més justa i digna", defensa. Amb el títol "Drets fonamentals a l’habitatge a Figueres, Girona, Catalunya, Espanya", la campanya fa una crida a l’Ajuntament de Figueres perquè impulsi accions reals en matèria d’habitatge, educació i serveis bàsics. Ali denuncia la manca de polítiques inclusives i d’espais de diàleg entre institucions, entitats i ciutadania, i aposta per una ciutat més cohesionada, justa i compromesa amb les persones en situació de vulnerabilitat extrema. "Cada dia veig com la desigualtat creix. Famílies expulsades, joves sense oportunitats, drets ignorats. Ja n’hi ha prou".
Un llarg camí de supervivència
Ali està format en enginyeria civil i assegura que està treballant en un projecte d’innovació tecnològica des del 2016. Malgrat les dificultats, es troba immers en un pla de negoci ambiciós per revolucionar la indústria tecnològica a la ciutat i connectar-la amb solucions digitals que beneficiïn l’Àfrica. Remarca que fins ara és l’únic ciutadà de Burkina Faso empadronat a Figueres i vol demostrar que una persona en situació de carrer pot ser motor de canvi.
Va arribar a Andalusia l’any 2007 des de França amb un visat de vacances, mentre col·laborava amb l’ONG Naturama a Burkina Faso i va conèixer Catalunya el 2023.
Les nits en una tenda de campanya
La seva realitat, però, es va transformar ràpidament en la de milers d’altres persones migrants: durant cinc anys va treballar sense papers als hivernacles d’Almeria. Finalment, va obtenir el NIE per arrelament social. Actualment, viu com a sense sostre a Figueres, però no s’ha rendit. Passa les nits en una tenda de campanya, prop d’un grup de cases ocupades al barri de la Marca de l’Ham. "Quan plou, es mulla fins i tot el matalàs on dormo". El seu dia a dia depèn de la solidaritat de qui li allarga la mà, mentre continua buscant feina i oportunitats per tirar endavant.
Es pregunta com pot tirar endavant una idea de negoci "sense tenir ni un sostre on dormir ni cap ajuda des de novembre de 2024". La seva situació de precarietat ha empitjorat en els darrers anys.
El 2023 treballava i pagava 150 euros mensuals per una habitació de lloguer, però el sou que rebia de l’empresa el destinava íntegrament al seu projecte tecnològic. Posteriorment, va viure un temps en una altra habitació, però va acabar al carrer després d’una disputa amb el propietari, a qui acusa d’haver-li sostret el mòbil.
Trauma psicològic
Denuncia que una ONG local que "suposadament treballa per la inclusió" li va acabar robant la dignitat. Aquesta experiència li ha generat un gran trauma psicològic i ha estat el motor que l’ha impulsat a fer un pas endavant: "Ens neguem a permetre que la precarietat sigui tractada com una molèstia". Afirma que aquesta vivència l’ha fet entendre que la lluita pel dret a viure dignament no és només legal, sinó també emocional i humana.
A més, s’ha posat en contacte amb el Sindicat del Dret a l’Habitatge a Catalunya per cercar suport. Ali explica que continua treballant en el seu projecte i reivindica un sostre i dignitat. Sent que arrossega un estigma: "Un rodamon no pot impulsar una empresa offshore?" Actualment, diu que és un dels impulsors de MTS-AO LLC, "una empresa emergent, que desenvolupa un sistema de gestió i distribució de serveis i productes de prepagament, tant a nivell nacional com internacion
"Cada signatura, un pas"
Tot i poder marxar de Figueres, no vol fer-ho en silenci: "Marxar seria ser còmplice de la injustícia social". Per això, ha decidit transformar la seva experiència en una eina de lluita col·lectiva. La campanya (change.org/p/dretsfonamentals-a-lhabitatge-a-figueres) és un clam per un sostre digne aquí, i perquè la tecnologia arribi a tothom, sense exclusions. conclou.
Segons un informe de la Generalitat, hi ha aproximadament 5.777 persones en situació de "sense sostre" a Catalunya, és a dir, que viuen al carrer o pernocten en albergs sense accés a un habitatge estable. A més, s'estima que unes 58.930 persones es troben en situació d'exclusió residencial, incloent-hi aquelles que viuen en habitatges insegurs o inadequats, com barraques, estructures temporals o amb amenaça de desnonament. Actualment, a la ciutat de Figueres l'Ajuntament dona atenció a 55 persones en situació de sensellarisme.
