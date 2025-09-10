"Bloquons tout"
Canvi de plans: la protesta contra l'austeritat a França no bloquejarà el peatge del Voló
Per ara, no hi ha cap incidència ni restricció de trànsit ni a l’AP-7 ni a la N-II a l’altura de la Jonquera
Josep López Navarro
La repercussió de la protesta contra l'austeritat a França d’aquest dimecres finalment ha estat molt menys notòria del que s’havia anunciat. A primera hora del matí una vintena de persones s'han concentrat davant del centre comercial Gran Jonquera i han fet una marxa lenta custodiada pels Mossos fins al Portús, a través de l'N-II. Un cop allà, la Gendarmeria ha pres el relleu dels Mossos i han identificat i acompanyat els manifestants fins a la rotonda d'entrada a l'autopista A-9, on han repartit octavetes informatives entre els conductors que circulaven per la zona. Malgrat que s'especulava amb la possibilitat de tallar l'autopista, la policia no els ho ha permès i, finalment, els convocants han desistit. Per ara, no s'ha registrat cap incidència ni restricció de trànsit ni a l’AP-7 ni a la N-II a l’altura de la Jonquera, tal com es constata a les càmeres en directe d’Infojonquera.
L'únic punt on s'ha registrat cua de vehicles ha estat al pas fronterer del Portús, on la Gendarmeria ha identificat un per un els manifestants. Els Mossos han desplegat diverses furgonetes de la Brigada Mòbil i l'ARRO, a més de patrulles de Seguretat Ciutadana a la Jonquera, ja que l'inici de la protesta era el Gran Jonquera. Els agents han comptat amb la col·laboració de la Policia Local de la Jonquera.
Els manifestants expliquen que el motiu d'haver iniciat l'acció al poble fronterer respon a "la imatge tan important" que suposa la Jonquera com un punt d'intercanvi internacional "que està posant en competició la producció dels països". "Aquesta lògica no pot continuar més perquè està destruint tot el benestar de la societat i la Jonquera és un punt molt important d'aquest trànsit internacional i per això era lògic intentar bloquejar-lo", ha assenyalat el pagès i manifestant de la Catalunya Nord, Eloi Grau.
Protestes a Perpinyà
On també hi ha hagut protestes ha estat a Perpinyà. De moment, segons informa el diari L'Indépendant, s'ha tancat l’accés a un institut de la capital del Rosselló, el Liceu Lurçat. Allà, desenes d’alumnes participen en una acció de bloqueig impulsada per la Unió Sindical Liceal. L’ambient és pacífic i distès. La policia s'ha personat al lloc dels fets, però de moment es limita a vigilar de lluny. La manifestació ha començat a les 6.30 hores. D'altra banda, també s'ha tancat l'accés al liceu Sabatier de Carcassona, des de les 8.15 hores.
Alhora, a la plaça de la Victòria de Perpinyà, als peus del Castellet, s’hi han reunit centenars de persones en una protesta convocada per la CGT, la FSU i Solidaires. La marxa es dirigeix cap a la seu local del Medef, passant pel bulevard Clemenceau, i acabarà davant de la prefectura.
Per què es protesta a França?
El 14 de juliol, França celebrava la seva festa nacional. L'endemà, però, l’eufòria s’esvaïa de manera abrupta. El motiu? El primer ministre francès, François Bayrou, anunciava mesures d’austeritat, entre les quals la supressió de dos dies festius, congelació de pensions i retallades en la despesa pública. Una sèrie d'accions que, com era previsible, han portat cua i han acabat derivant en un moment de màxima tensió política: l’extrema dreta guanya força mentre el govern de Bayrou cau després de perdre aquest dilluns la moció de confiança activada per ell mateix a l'Assemblea Nacional amb l'objectiu d'aconseguir el suport de la major part de l'hemicicle per tirar endavant un pla de pressupostos que contemplava retallades de fins a 44.000 milions d'euros per fer front a l'elevat deute públic francès.
Aquest escenari ple d'incerteses ha acabat derivant en el naixement d'un moviment ciutadà sorgit a les xarxes socials, Indignons-nous, que ha convocat una jornada de bloqueig generalitzada per aquest dimecres, 10 de setembre. Sota el lema "Bloquons tout" (en català, bloquegem-ho tot), la protesta s’inspira en l’esperit de les Armilles Grogues i convida a impulsar boicots, actes de desobediència civil i l’aturada total del consum, la feina i l’activitat econòmica com a forma de pressió.
Així doncs, l'objectiu és clar: paralitzar, per un dia, tota França, de Nord a Sud. Per això, el moviment preveu una mobilització conjunta a tot el país, des de les grans capitals com París, Lió, Marsella i Tolosa, fins a la Catalunya Nord.
Segons les previsions inicials, la protesta a la Catalunya Nord preveia diverses accions, entre les quals hi havia el finalment abortat tall del peatge del Voló. La jornada també inclou una concentració al Castellet de Perpinyà, amb el suport dels sindicats, a les 11 hores, i una "revolució dels carros" al Carrefour del barri perpinyanès de Castell Rosselló, a les 14.30 hores. Aquesta acció consisteix en una entrada massiva al supermercat amb carretons buits, sense fer cap compra, amb l’objectiu de col·lapsar passadissos i caixes. Tot i això, segons han assegurat els organitzadors, l’acció serà pacífica i sense destrosses.
