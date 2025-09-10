"L'Escala dona Joc": el nou projecte que impulsa la igualtat a l'esport i recupera la Festa de l'Esport
La iniciativa, amb activitats previstes a finals de setembre, vol trencar estereotips de gènere i garantir la igualtat d’oportunitats en la pràctica esportiva
L’Ajuntament de l’Escala estrena aquest any el projecte “L’Escala dona joc”, que combina la recuperació de la Festa de l’Esport amb una programació d’activitats per fomentar la igualtat i l’accés universal a totes les disciplines esportives.
La iniciativa s’emmarca dins del programa “Tothom és Esport”, que vol impulsar l’esport femení i superar prejudicis encara molt presents. Tal com explica la coordinadora del projecte, Olga Praderas, “aquesta programació, que s’ha englobat amb el nom ‘Tothom és Esport’, respon a la necessitat d’impulsar l’esport femení, trencant estereotips i reflexionant sobre una situació que encara ens trobem constantment: Que ens trobem que les nenes fan menys esport i, segons quins esports, es creu que no és apropiat que el practiquin”
La regidora d’Acció Social, Clàudia de Cruz, remarca que “és important impulsar la pràctica esportiva i fer-ho superant prejudicis i estereotips que impedeixen a les nenes i adolescents accedir i desenvolupar-se en igualtat d’oportunitats, entenent l’esport com a vehicle de formació de persones i com a transmissor de valors”.
En la mateixa línia, el regidor d’Esports, Boran Minic, adverteix que “els estereotips de gènere continuen sent un condicionat a l’hora d’escollir un esport i aquesta realitat afecta especialment les nenes que volen practicar esports associats a la força o el contacte físic, però també els nens que s’interessen per activitats on predomina la coordinació, l’harmonia o l’expressió corporal”.
La programació inclou formacions per a infants i professorat (22 i 23 de setembre), una xerrada per a famílies impartida per Olga Praderas (23 de setembre), tastets esportius amb clubs locals i una xerrada per a la gent gran (26 de setembre).
El 26 de setembre serà la jornada central, amb la celebració de la Festa de l’Esport, que torna després de dos anys d’absència per reconèixer la tasca de les entitats i oferir un punt de trobada anual entre els diferents clubs i de reconeixement a la seva tasca.
