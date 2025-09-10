Reconeixen a nivell estatal un projecte de l'hospital de Figueres
El programa eVISIO® de la Fundació Salut Empordà rep un segell de qualitat
El projecte eVISIO® de la Fundació Salut Empordà (FSE), ens que gestiona l'hospital de Figueres, ha estat seleccionat per formar part de la cartera de projectes innovadors de la Plataforma ITEMAS (Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias), impulsada per l’Institut de Salut Carles III i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest segell de qualitat s’emmarca en el Programa de suport a projectes d’innovació i reconeix el potencial d’eVISIO® com a solució tecnològica clau per a transformar el sistema sanitari en l’àmbit del cribratge visual.
Amb una puntuació global de 65,12 sobre 87, el projecte ha estat valorat positivament en aspectes clínics, tecnològics, de negoci i d’escalabilitat dins del Sistema Nacional de Salut (SNS). Segons l’informe d’avaluació, eVISIO® aporta una solució cost-eficient per al triatge visual automatitzat que pot ser utilitzada tant per professionals sanitaris com per les mateixes persones ateses, millorant l’accessibilitat i descongestionant les consultes d’oftalmologia.
“Aquesta distinció ens impulsa a continuar treballant per oferir solucions innovadores i accessibles en l’àmbit de la salut visual, amb un impacte directe en l’eficiència i la qualitat assistencial del sistema públic de salut”, ha explicat el director de Recerca, Innovació i Desenvolupament de la FSE, el doctor Pere Plaja.
L’obtenció del segell de qualitat d’ITEMAS implica l’accés a serveis d’acompanyament especialitzat, com ara la definició d’estratègies de comercialització i suport a la transferència tecnològica, amb l’objectiu de facilitar la seva adopció al mercat i la seva implantació en el sistema de salut.
Tot i els punts forts, l’informe també apunta àrees de millora com la protecció intel·lectual o la validació del model de negoci, reptes que l’equip d’eVISIO® ja té identificats i està treballant per reforçar.
El projecte eVISIO®
eVISIO® és una eina multiplataforma (web, App) que pot ser utilitzada pel personal sanitari no especialitzat (TCAI o infermeres) per dur a terme triatges visuals a l’atenció primària o cribratges a les escoles. Mitjançant la valoració de l’agudesa visual, visió de màcula i visió binocular, segons l’edat, eVISIO® permet optimitzar el flux de pacients i millorar la gestió oftalmològica reduint el número de derivacions innecessàries a l’atenció especialitzada. En el futur, es preveu que les persones usuàries puguin fer-la servir en mode autotest per fer el seguiment i la revisió de la vista sense desplaçar-se (per exemple, des del domicili).
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona