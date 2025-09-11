L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
L'actuació té un pressupost d'obra estimat en 49,7 milions d'euros
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat l'expedient d'informació pública i el projecte de traçat per augmentar la capacitat de carretera N-II amb la connexió de la variant de Figuers amb l'autopista AP-7 al sud de la ciutat. L'actuació té un pressupost d'obra calculat de 49,7 milions d'euros. En un comunicat, l'Estat remarca que la intervenció forma part del programa d'actuació previst a l'AP-7 i l'AP-2, que té una inversió total que supera els 1.000 milions. L'objectiu del projecte és millorar a confluència entre l'N-II (que es transformarà en carretera multicarril a la variant) i l'autopista, eliminant "les deficiències" del traçat actual.
En concret, inclou la construcció d'un nou traçat des de l'AP-7, amb dos ramals (de sortida i d'incorporació) que permetrà l'accés des de Girona fins a la variant de Figueres i la incorporació a l'AP-7 sentit sud, seguint l'N-II actual fins a connectar amb la variant.
Per això, la rotonda que hi ha actualment a l'oest es transforma en un enllaç funcional que inclourà la connexió amb el polígon industrial de Vilamalla, integrant l'N-II de Bàscara a través d'una altra rotonda fins a aquest nou enllaç.
Segons subratlla el ministeri al comunicat, per millorar el flux de trànsit, l'actuació "eliminarà les duplicitats" existents al quilòmetre 29 de l'AP-7, que se substituirà per les noves connexions que seran "més eficients". A més, inclourà un aparcament d'emergència al punt quilomètric 747 de l'N-II, per millorar la seguretat.
Després de l'aprovació, el Ministeri de Transports informa que continua amb la redacció del projecte de construcció, en el qual es definirà l'actuació amb "el detall necessari" per fer factible la seva construcció i explotació.
El ministeri assenyala que la carretera N-II serveix de connexió entre les poblacions de Girona i Figuers, i forma part del corredor que es dirigeix a França, a més de ser la porta d'accés a zones turístiques com Empuriabrava o Roses. "Tractant-se d'urbanitzacions densament poblades i amb nombrosos accessos a platges, la carretera pateix intensitats de trànsit elevades, sobretot a l'època d'estiu", concreta l'Estat.
El projecte que ara s'aprova s'inclou al programa d'actuacions de l'AP-7 i l'AP-2 que el Ministeri està desenvolupant, i que compta amb una inversió total prevista de més de 1.000 milions.
A banda del traçat que ara han aprovat, la xarxa de carreteres de l'Estat també està desenvolupant altres projectes al voltant de Figueres com la duplicació de l'N-II a la variant, que ja està aprovat; la connexió de l'AP-7 al nord de Figuers amb la variant, que està en fase de redacció; i el projecte de la variant de Vilafant i l'enllaç centre de Figueres, també en fase de redacció.
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis