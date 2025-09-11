Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Miquel Orós, metge i vitraller de Castelló d'Empúries

Orós havia participat activament en la restauració i conservació dels vitralls de la Basílica de Santa Maria, especialment en la capella de Sant Llorenç i la capella de la Sang

Miquel Orós amb alguns vitralls.

Miquel Orós amb alguns vitralls. / Cristina Vilà

Redacció

Castelló d'Empúries

Castelló d’Empúries plora la mort del metge i vitraller Miquel Orós. El castelloní havia participat activament en la restauració i conservació dels vitralls de la Basílica de Santa Maria, especialment en la capella de Sant Llorenç i la capella de la Sang. Una de les seves últimes feines va permetre desxifrar el misteri dels vitralls de la Basílica.

Era l’any 1985 quan Orós es va aproximar a aquesta tècnica artesana buscant un cert aïllament per escapar de l’estrès de la seva feina com a metge, que li impedia gairebé dormir i concentrar-se. Li ho va suggerir un amic de Cambridge, que ja la practicava, i va ser, realment, un gran encert. “És una teràpia molt bona”, afirmava en un reportatge firmat per Cristina Vilà Bartis, publicat a l’EMPORDÀ l’any 2016. Tot i ser una afició, l'empordanès es va formar de manera professional assistint a cursos a Anglaterra i, posteriorment, cursant un màster a Catalunya, a la Fundació Centre del Vidre de Barcelona, actualment desapareguda.

Miquel Orós mostrant recentment al bisbe de Girona i a l'alcaldessa de Castelló d'Empúries el resultat del seu treball.

Miquel Orós mostrant recentment al bisbe de Girona i a l'alcaldessa de Castelló d'Empúries el resultat del seu treball. / Cedida

A banda de les peces de creació pròpia, d’estils diversos, Orós també n’adquiria d’altres a antiquaris i les restaurava ell mateix. “Restaurar és quasi més complicat que fer-ho nou, perquè tot està esgavellat, trencat”, explicava temps enrere. Així mateix, també havia publicat un estudi sobre la història dels vitralls medievals de Castelló.

