Festival medieval
Castelló d'Empúries es prepara per viure un Terra de Trobadors sorprenent
La seva 33a edició, a més, arriba amb més dues-centes propostes, entre espectacles de carrer, estrenes i presentacions com un drac gegant que es donarà a conèixer durant la festa inaugural, divendres al vespre
Cristina Vilà Bartis
Si hi ha una iniciativa que mobilitzi més que cap altra als veïns de Castelló d'Empúries, aquesta és el Festival Terra de Trobadors. Amb trenta-tres anys d’existència, tothom s’hi ha implicat una o altra vegada, perquè l’essència de la festa l’ha preservada el poble. Ho sap bé Xènia Gasull, directora artística del festival els últims tres edicions, però vinculada des dels inicis quan ella mateixa, amb només dotze anys, va participar en una parada del mercat medieval. Després de recórrer professionalment durant anys moltes fires medievals de l’Estat reconeix que Terra de Trobadors és "del millor que es fa avui, sobretot, per la cura i el rigor històric" que té. Aquest esperit també es manté en aquesta edició, que arrenca aquest divendres a l’hort del convent de Santa Clara amb contes medievals i fins diumenge, amb més de dues-centes propostes entre espectacles de carrer de petit format tant musicals com teatrals, conferències, atraccions per als més petits i un munt d’estrenes, entre elles un drac gegant construït especialment per la festa inaugural i el tancament del festival.
"Que les companyies es reservin espectacles per ser estrenats a Castelló és senyal que les coses s’estan fent bé", assenyala convençuda Xènia Gasull. Són moltes les companyes que ho fan o que ideen, per encàrrec del mateix festival, alguna proposta que busca seduir a un públic molt ampli. Enguany hi participen més de quaranta formacions arribades d’arreu de l’Estat, però també d’altres països europeus com Bèlgica. En aquest cas, es tracta de Pyronix Production, que presenta el muntatge de foc Palmarius, divendres a les onze de la nit. També Acus Vacuum, que actuen la nit del dissabte, davant la portalada de la Basílica, amb la seva música neomedieval amb sons més moderns i una bateria molt potent.
Ampliació del campament
Entre les novetats, destaca l’ampliació i renovació del campament de soldats fora muralles ubicat en el càmping de l’aparcament de la Farinera de la mà d’una companyia que s’estrena al festival, La Corte del Tejón, juntament amb Alma Cubrae i Els Arquers del Comtat. Una altra de les grans novetats enguany és el trasllat del torneig medieval que passarà de fer-se de l’Hort d’en Negre a un camp situat al costat del CAP i la Sala Polivalent que l’organització valora "molt positivament perquè s’evitarà la carretera i estarà més recollit". El torneig es farà dissabte, a les set de la tarda i el coordina el Grup Cavallista de Castelló d’Empúries amb la col·laboració de Despertaferro i La Cort d’Empúries. També inclouen novetats el mercat medieval que s’amplia i incorpora, a la zona de la Fàbrica Gòtica, dos oficis nous: la rajolera que farà decoració de rajoles de ceràmica amb la tècnica de la corda seca i un escrivent que farà cal·ligrafia medieval.
Respecte a l’oferta gastronòmica, que es concentra en la dotzena de tavernes repartides per tot el nucli històric i dirigides per entitats, cal destacar el concurs que impulsa des de fa dos anys l’organització entre les tavernes que fan especialitat gastronòmica medieval. Si fins ara es feia entrega d’un premi que decidia un jurat popular, enguany s’ampliarà a dos: un el decidirà el jurat popular i l’altre, l’expert gastronòmic Salvador Garcia-Arbós. És, afirma Gasull, un primer pas per promoure, a curt termini, més activitats.
Finalment, l’oferta cultural pren la forma del cicle de conferències Miquel Pujol. Promogut pel Centre d’Estudis Trobadorescos i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG inclou la presentació, el divendres a la capella de Santa Clara, del llibre Castelló d’Empúries a la llum del fogatjament de 1496 del doctor en Història Medieval, Carles Vela Aulesa, que va obtenir la primera Beca d’Estudis Medievals de Castelló d’Empúries. L’endemà es faran dues conferències de la mà de Josep Colls i Marta Marfany.
- Tres anys ja com a directora artística, com valora l’experiència?
- Amb el rodatge les coses es veuen diferent que el primer any. Algunes són més calmades del que pensava al principi, però és cert que en conèixer-ho tot des de dins i des de tots els àmbits, et dona peu a imaginar més coses i més grosses. A vegades, això em va en contra perquè és un embolic i no ho sé veure fins que no soc pel mig (riu).
- La gent de Castelló encara manté viva la il·lusió?
- Hi ha de tot. És veritat que la gent es fa gran, són més de trenta anys fent-se i conec gent que són a les entitats i hi són des del primer any. Evidentment, la seva implicació ha anat baixant, però també pel dia a dia, perquè cada vegada tenen més responsabilitats. Però cada vegada hi ha gent jove que es va incorporant i la motivació es va renovant. Sí que és veritat, però, que des de la pandèmia, el tema de l’associacionisme ha caigut molt, aquí i a molts altres municipis i això ha desestabilitzat moltes d’aquestes iniciatives. Ha costat arrancar, així i tot tenim bona participació i estem contents.
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Xocolates Torras obre una botiga amb projecció immersiva a la fàbrica de Cornellà del Terri