Comença demà el judici per l'accident mortal d'un jove en patinet a Empuriabrava
La família de la víctima demana vuit anys de presó per al conductor que va fugir a peu i va donar positiu a la prova d'alcoholèmia
La família del jove que el 2021 va ser envestit mortalment per un vehicle quan venia de treballar en patinet a Empuriabrava demana vuit anys. El judici comença demà al Jutjat número 1 de Figueres.
El bufet Vosseler Advocats, que representa a la família de la víctima, demana un total de vuit anys de presó per homicidi per imprudència greu i abandó del lloc de l'accident per al conductor que va fugir a peu del lloc. Una hora després de l'atropellament, l'acusat es va personar a la comissaria de la Policia Local d'Empuriabrava, on va donar una taxa d'alcohol de 0,40 mg/l d'alcohol en aire espirat.
El sinistre de trànsit que va costar la vida a Daniel Mauriz Hernández, jove de 19 anys quan tornava a casa després de complir la seva jornada laboral, en horari nocturn, a Empuriabrava. El conductor del vehicle, de 25 anys i veí de Sant Miquel de Fluvià i va ser detingut.
La fiscalia demanava quatre anys de presó perquè considera provat que, tot i que el conductor anava begut i a gran velocitat, la víctima es va incorporar a la via sense “respectar el senyal d’stop” i tampoc duia cap roba o element refractant que pogués “advertir de la seva presència”.
L'acusació particular, que exerceix el lletrat Álvaro Machado, de Vosseler Advocats, en representació de la família de Daniel, reclama els vuit anys per l'imputat, J.M.S.M., en considerar que circulava sota els efectes de l'alcohol i a una velocitat superior a la permesa. "L'encausat, abans d'arribar al lloc de la col·lisió, tampoc va adoptar cap cautela, ni va minorar la velocitat, malgrat existir en el seu recorregut tres passos de vianants senyalitzats per on hi havia gent transitant", subratlla l'escrit de l'acusació.
També remarca que quan l'imputat va sortir del seu cotxe, "amb manifest menyspreu o indiferència cap a la vida o estat de salut de la víctima i en un acte aliè a la solidaritat humana, va fugir a peu del lloc de l'accident", i que va ser portat pel seu pare a comissaria una hora i mitja després del sinistre.
L'accident va passar el 10 d'octubre de 2021, cap a les 6.00 hores del matí
L'autor de l'atropellament conduïa un vehicle de la marca AUDI, amb el consentiment de la seva propietària i parella sentimental, A.L.M., sense disposar d'assegurança de responsabilitat civil.
En entrar en la localitat d'Empuriabrava, i en una via amb limitació de velocitat de 50 Km/h, va accelerar progressivament fins als 78 Km/h, sense adonar-se de la presència en el seu mateix carril del patinet que conduïa Daniel.
Sense percebre les llums del patinet, ni tampoc els senyals d'alarma acústics del sistema de seguretat de l'AUDI, que li avisaven de la presència frontal del patinet (i que va activar el sistema automàtic de frenada), va accelerar, envestint violentament a Daniel per darrere i projectant el cos del jove a més de 18 metres de distància en l'asfalt, informen des de l'acusació particular.
Després de la col·lisió i perdre el control va impactar amb altres vehicles estacionats en la via i va fugir a peu.
Una hora i mitja després del sinistre mortal, J.M.S. M. va ser localitzat i portat pel seu pare a la comissària, on a les 7.23 hores va donar una taxa d'alcohol de 0,40 mg/l en aire espirat, i 0,38 mg/l, a les 7.37 hores. La taxa d'alcohol permesa a Espanya és de 0,25 mg/l en aire espirat.
Quatre delictes
Així, en el seu escrit d'acusació, el lletrat Álvaro Machado assenyala que aquests fets són constitutius de quatre delictes: "Per conduir sota els efectes de l'alcohol, per conducció temerària, un delicte d'homicidi per imprudència greu i delicte d'abandó del lloc de l'accident". Així mateix, Álvaro Machado inclou en el seu escrit d'acusació a la propietària de l'AUDI, A.L.M., com a responsable civil.
També apunta el lletrat que s'imposi la pèrdua de la vigència del permís de conduir a J.M.S. M. Cal assenyalar que el febrer de 2022, quatre mesos després de l'accident mortal, Vosseler Advocats ja va presentar un recurs contra la decisió judicial de retornar el permís de conduir a l'acusat, que arran del sinistre tenia prohibit conduir.
En el seu escrit d'acusació, Fiscalia assenyala que l'acusat, "amb una falta absoluta d'atenció a les circumstàncies de la via, mig segon abans de la col·lisió, "va estrènyer el pedal de l'accelerador al màxim, sent el mateix sistema de frenada emergència del vehicle el que es va advertir de la presència del vianant i va reduir automàticament la velocitat no podent-se evitar així la col·lisió a causa de l'excés de velocitat (...) A causa de la col·lisió, el sr. Mauriz va sortir projectat a 18,8 metres del vehicle".
"Una vegada produït l'accident -continua l'escrit de Fiscalia-, l'acusat, malgrat ser perfectament conscient que s'havia produït un accident i veure al Sr. Mauriz inconscient i amb ferides evidents, "se'n va anar del lloc de l'accident, deixant el vehicle en el lloc".
Recollida de signatures
Ja en 2022, Vosseler Advocats va iniciar una recollida de signatures per a demanar al Congrés una reforma legislativa "per a introduir el dol eventual quan hi hagi conducció temerària i alcohol o drogues", ha explicat Álvaro Machado, perquè aquests casos no es considerin una imprudència sinó un homicidi i comportin penes més altes.
