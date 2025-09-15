Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Terra de Trobadors supera anteriors edicions amb 55.000 persones el cap de setmana

Els organitzadors qualifiquen d'èxit "rotund i absolut" el festival que fins i tot va col·lapsar la circulació de la moneda medieval per comprar al mercat

Un dels moments del festival Terra de Trobadors. / Manel Puig

Redacció

Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries ha aplegat aquest cap de setmana 55.000 persones al Terra de Trobadors en la 33a edició amb un increment respecte a l'any passat. L'organització qualifica d'èxit rotund i absolut".

L'alcaldessa, Anna Massot, considera que s'ha tancat una edició "brillant, multitudinària i participativa, amb propostes de primer nivell".

La gran quantitat de públic va fer col·lapsar en alguns moments de dissabte a la tarda la circulació de moneda medieval, necessària per poder comprar al mercat medieval. De cara a l’edició de l’any que ve, l’Ajuntament n’haurà d’encunyar de nova per millorar-ne el moviment.

De divendres a diumenge es van programar més de 200 activitats per a tots els públics. Totes les organitzades davant la Basílica de Santa Maria, l'acte inaugural o el gran espectacle de foc van estar plenes a vessar.

El clàssic torneig de cavallers ha funcionat millor amb el canvi d’ubicació, s’han consolidat les actuacions nocturnes i el corretavernes ha tingut un gran èxit.

Més participació

La directora artística, Xènia Gasull, ha assenyalat que “la participació, la il·lusió i la implicació del teixit associatiu ha tornat a ser com abans de la pandèmia”.

Terra de Trobadors està organitzada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i la Coordinadora de Terra de Trobadors, formada per 25 associacions culturals i esportives de la vila, a més de persones individuals que no pertanyen a cap entitat. L’organització també ha ressaltat el compromís dels estudiants de 4art d’ESO del municipi que han col·laborat en les tasques de producció, en el marc del projecte del Servei Comunitari. L’alcaldessa ha volgut “posar en valor que la importància d’aquesta festa rau precisament en la implicació de tot el poble”.

