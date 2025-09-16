L’ampliació d’edificabilitat de l’Edison caducarà el 2026, segons el nou POUM de Figueres
La planificació vigent des de l’agost de 2023 estableix un "retorn a les condicions urbanístiques anteriors" si no s’executa el Pla de Millora Urbana
Santi Coll
El pols que mantenen des de fa anys l’empresari Antoni Escudero i l’Ajuntament de Figueres entorn del projecte de reforma i projecció comercial i hotelera de l’antiga Sala Edison té un capítol obert del qual no se n’ha fet referència en les darreres declaracions creuades entre les dues parts, però que pot tenir un paper cabdal.
El nou POUM de Figueres estableix una clàusula específica que aporta una data de caducitat a l’ampliació d’edificabilitat de la finca, segons el document aprovat definitivament per Urbanisme de la Generalitat i publicat en el DOGC del 13 d’agost de 2023.
Segons figura en l’apartat dedicat a la Sala Edison, "el termini per al seu desenvolupament no serà superior al primer trienni del primer sexenni. En cas que no es produeixi, l’Ajuntament revisarà i adequarà les determinacions aprovades per a retornar-les a les condicions urbanístiques anteriors". És a dir, el Pla de Millora Urbana (PMU) de la Sala Edison aprovat l’agost de 2023, amb una edificabilitat que en la darrera modificació proposada pel Departament de Territori de la Generalitat era de 17.420 m², recularà a l’edificabilitat del POUM de 1983 i que en el moment de l’adquisició de la finca, el 2003, era de 3.689 m², si no s’ha desenvolupat el projecte l’agost de 2026. Aquesta data és la que cal tenir en compte com a compliment del "primer trienni del primer sexenni" esmentat.
Diverses versions
En tots aquests anys, l’estira-i-arronsa entre la propietat i el consistori ha dut el projecte a versions d’edificabilitat que han generat desavinences a l’hora de prendre una decisió definitiva, malgrat la predisposició municipal a arribar a acords. Segons va revelar l’alcalde Jordi Masquef en la seva compareixença pública després que l’empresari anunciés des d’Orgull de Figueres que abandonava el projecte, Escudero proposava una construcció de 26 plantes i 50.000 m², un projecte molt allunyat dels 17.420 m² i 5 plantes consensuades entre la Generalitat i l’Ajuntament.
Mentrestant, en un pas positiu provisional per a la imatge del carrer Sant Pau i el carrer Sant Josep, la propietat de l’immoble, a nom d’Euromercat Escudero SL, està donant curs als diversos requeriments municipals que havia rebut des de 2022 per a demanar les reparacions necessàries a l’edifici "per raons de seguretat de la via pública i salubritat". Els treballs han donat un nou aire a les façanes de l’antiga Sala Edison.
Escudero va adquirir-la amb el propòsit de fer-hi un gran centre comercial que superava els 20.000 m². Aquella primera proposta preveia un hotel, establiments de restauració i un aparcament subterrani. Malgrat les múltiples negociacions i canvis de govern, el projecte mai va fructificar.
