Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
L'agressor ha passat a disposició judicial després de la denúncia per part del facultatiu, que ha rebut un cop de puny a la cara
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un pacient a l'hospital de Figueres per haver agredit un metge i una vigilant de seguretat al servei d'Urgències.
Segons ha pogut saber Diari de Girona, els fets s'han produït a primera hora d'aquest matí, quan un pacient estava fart d'esperar per ser atès i ha mostrat una conducta agressiva. Una vigilant de seguretat l'ha intentat contenir sense èxit, fins a tal punt que ha resultat agredida. Seguidament, un metge que havia començat el torn feia poc, l'ha intentat calmar però ha acabat rebent un cop de puny a la cara per part de l'agressor.
Finalment, un altre pacient que també estava esperant per ser atès i que casualment també és vigilant de seguretat però en aquell moment no estava exercint ha hagut d'intercedir i ha aconseguit retenir-lo fins que han arribat els Mossos d'Esquadra.
El metge agredit ha presentat una denúncia contra l'agressor, que ha passat a disposició judicial.
Fonts de l'hospital afirmen els fets i lamenten que no és la primera vegada que aquest pacient mostrava aquesta conducta agressiva, tot i que fins ara no havia respost amb un agressió física.
Posició del sindicat Metges de Catalunya
El metge agredit és delegat sindical a Figueres de Metges de Catalunya. El sindicat mostra "tot el suport" al professional, tant en l'àmbit psicològic com jurídic i "condemna" les agressions al col·lectiu mèdic.
De fet, en els darrers anys les agressions a professionals sanitaris han anat a l'alça, sobretot als serveis d'urgències als hospitals i als centres d'atenció primària, que solen ser la porta d'entrada al sistema sanitari. Segons avançava aquest diari a principis d'any, en el cas de l'hospital Trueta els treballadors reben una mitjana de cinc agressions mensuals, la majoria de les quals, verbals. És per això que s'estan revisant els circuits de seguretat en els centres hospitalaris i en alguns d'aquests s'està instal·lant l'anomenat "botó del pànic", una alerta immediata de seguretat que se sol instal·lar a les pantalles dels ordinadors i que els professionals tenen a l'abast per quan es troben en situacions de risc de patir agressions.
Aquests incidents s'estan produint arreu de l'Estat i en algunes universitats ja han començat a impartir classes de defensa personal en la formació sanitària, com és el cas de Saragossa.
