Jutgen el conductor que va atropellar mortalment un jove que anava amb patinet a Empuriabrava i va fugir
Els perits dels Mossos conclouen que tant processat com víctima van tenir "part de responsabilitat" en l'accident
El penal 1 de Figueres jutja el conductor que va atropellar mortalment un jove que anava amb patinet a Empuriabrava i va fugir del lloc dels fets. El sinistre va tenir lloc cap a les sis de la matinada del 10 d'octubre del 2021. La fiscal l'acusa d'homicidi per imprudència menys greu i d'un delicte contra la seguretat viària i sol·licita 4 anys de presó, multa de 6.480 euros i que li prohibeixin conduir durant el temps de condemna. L'acusació eleva la petició a 8 anys. Sosté que va ser una imprudència greu i que l'acusat anava sota els efectes de l'alcohol perquè quan el van detenir a comissaria va donar una taxa de 0,40. Els perits dels Mossos conclouen que acusat i víctima van tenir "part de responsabilitat" en l'accident.
