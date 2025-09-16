Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Estat estudia fer un pas elevat sobre l’N-260 a Ordis

Formaria part del conveni signat amb la Generalitat per modernitzar l'Eix Pirinenc

Anna Torrentà, alcaldessa d’Ordis, amb Pere Parramon, subdelegat del govern, durant la visita.

Redacció

Ordis

Estat i Generalitat continuen tenint sobre la taula la possible construcció d’un pas elevat per sobre l’N-260 Ordis en una intersecció molt complicada per l’elevat trànsit i el nombrós pas de camions. A principis de mes, segons s’ha explicat des del govern municipal, el subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, va visitar Ordis i es va reunir amb l’alcaldessa, Anna Torrentà. La reunió es va centrar en la problemàtica de l’encreuament de la carretera C-26 amb l’N-260, una intersecció que connecta les zones interiors de l’Alt Empordà amb la costa i l’accés a l’autopista. Es tracta d’un punt amb trànsit intens on conflueixen camions, tractors i turismes, i que acumula accidents i víctimes mortals.

El 19 de novembre de 2023, el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya van signar a Madrid un conveni de 260 milions d’euros per a la modernització de l’N-260, l’anomenat Eix Pirinenc. El projecte preveu obres de millora del ferm, reforç de la seguretat i noves infraestructures al llarg dels més de 300 quilòmetres de recorregut dins de Catalunya.

Aquest conveni també inclou actuacions a les comarques gironines i, en concret, a l’encreuament d’Ordis, on ja es va aprovar l’any passat l’expedient d’informació pública i el projecte definitiu, amb un pressupost d’uns sis milions d’euros. L’acord garanteix la cobertura pressupostària i legal perquè la Generalitat pugui licitar i executar les obres, amb un calendari d’inversions que s’estendrà fins al 2033 i que preveu un increment notable a partir de 2028.

"Calen actuacions urgents"

L’alcaldessa d’Ordis considera que l’acord és positiu, però reclama que les obres es prioritzin. "El conveni entre el Ministeri i la Generalitat és una bona notícia, però la millor seria veure el pas elevat fet realitat. Els ciutadans no podem esperar fins al 2033; calen actuacions urgents en el nostre encreuament", va assenyalar Torrentà, que insisteix que el municipi no pot quedar relegat a la cua de les inversions.

A més de la qüestió viària, la trobada va servir per repassar els projectes que el consistori preveu executar ben aviat i per fer entrega al subdelegat d’un exemplar de La Balada del Sabater d’Ordis, de Carles Fages de Climent. La jornada es va tancar amb una visita de Parramon a l’empresa local García de Pou.

