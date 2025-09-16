L'Escala comença la restauració del Mas Vilanera
L'edificació es va comprar el 2022 per tal de ser un espai d'interpretació de l'entorn, entre dos parcs naturals i amb restes arqueològiques des del neolític fins a l'edat mitjana
L'Ajuntament de l'Escala ha començat l'esperada restauració del Mas Vilanera que es va comprar fa tres anys per convertir-se en un espai de referència entre els parcs naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. En un entorn on fa dècades es va intentar construir un camp de golf també té un gran valor perquè s'hi han trobat en els darrers anys diverses restes arqueològiques, des del neolític fins a l'edat mitjana.
Suposa una inversió d'uns 237.000 euros, coberts en gran part amb una subvenció del departament de Cultura, a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
Aquesta setmana s'han posat en marxa els treballs de la primera fase de restauració i consolidació de les cobertes del Mas Vilanera.
S'espera que amb l'ajuda de la Generalitat acabi sent un espai d'interpretació de l'entorn, de gran riquesa tant natural, com històrica i arqueològica.
Cobertes en mal estat
El mas es va construir el segle XVI, amb algunes modificacions posteriors. Algunes de les seves cobertes es troben en mal estat de conservació i les obres que s'han iniciat ara serviran per fer una restauració de dues de les naus annexes, tant a nivell de teulada com de consolidació dels murs.
En properes fases es preveu continuar actuant a les cobertes i la supressió d'un cos afegit que va tapar part de la porta principal i un dels laterals de la torre de defensa, el qual, a més, està en mal estat de conservació.
"El mas i el seu entorn ofereixen unes grans potencialitats i hem de fer tot el possible per anar avançant per tal de fer-les possibles", remarca l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil