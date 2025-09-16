Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Escala comença la restauració del Mas Vilanera

L'edificació es va comprar el 2022 per tal de ser un espai d'interpretació de l'entorn, entre dos parcs naturals i amb restes arqueològiques des del neolític fins a l'edat mitjana

La coberta del Mas Vilanera que s'està restaurant.

La coberta del Mas Vilanera que s'està restaurant. / Ajuntament de l'Escala

L'Ajuntament de l'Escala ha començat l'esperada restauració del Mas Vilanera que es va comprar fa tres anys per convertir-se en un espai de referència entre els parcs naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. En un entorn on fa dècades es va intentar construir un camp de golf també té un gran valor perquè s'hi han trobat en els darrers anys diverses restes arqueològiques, des del neolític fins a l'edat mitjana.

Suposa una inversió d'uns 237.000 euros, coberts en gran part amb una subvenció del departament de Cultura, a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Aquesta setmana s'han posat en marxa els treballs de la primera fase de restauració i consolidació de les cobertes del Mas Vilanera.

S'espera que amb l'ajuda de la Generalitat acabi sent un espai d'interpretació de l'entorn, de gran riquesa tant natural, com històrica i arqueològica.

Cobertes en mal estat

El mas es va construir el segle XVI, amb algunes modificacions posteriors. Algunes de les seves cobertes es troben en mal estat de conservació i les obres que s'han iniciat ara serviran per fer una restauració de dues de les naus annexes, tant a nivell de teulada com de consolidació dels murs.

En properes fases es preveu continuar actuant a les cobertes i la supressió d'un cos afegit que va tapar part de la porta principal i un dels laterals de la torre de defensa, el qual, a més, està en mal estat de conservació.

"El mas i el seu entorn ofereixen unes grans potencialitats i hem de fer tot el possible per anar avançant per tal de fer-les possibles", remarca l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill.

