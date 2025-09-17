Detecten dos casos més de grip aviària al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
El parc ja havia confirmat fa unes setmanes un primer positiu en una cigonya blanca
El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà ha confirmat la detecció de dos nous casos de grip aviària en aus salvatges. Es tracta de dos flamencs i un capó reial, que se sumen al positiu d’una cigonya blanca localitzada fa unes setmanes.
El departament d’Agricultura va confirmar el primer cas el passat 22 d’agost, el positiu en la cigonya va ser el primer cas de l’any a Catalunya. Així mateix, l’any 2024 només es va registrar un únic cas a tot el país: un gavià argentat trobat el 26 de novembre a Sant Esteve Sesrovires.
