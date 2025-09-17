Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Detenen "in fraganti" un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres

El presumpte lladre anava carregat amb el material d'automoció robat

Els mossos van detenir l'home per un delicte de robatori amb força

Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que havia entrat a robar en un concessionari de vehicles a Figueres. El cos de policia va rebre l'avís quan es va activar l'alarma de l'establiment, segons han informat a la xarxa X (abans Twitter).

Els agents es van desplaçar fins al local i allà van fer recerca i van enxampar presumpte lladre a prop del lloc dels fets.

L'home, que havia escalat una tanca per accedir dins l'empresa, anava carregat amb el material d'automoció robat.

Els mossos van recuperar el material i van detenir l'home per un delicte de robatori amb força.

