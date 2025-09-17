Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados'
El documental La gran fuga, que s'emet aquest diumenge a la Sexta, recupera el cas real de divuit joves que es van escapar d’una caserna militar a Mallorca l’any 1994
Burgas aporta el seu testimoni per explicar per primer cop els abusos físics que van patir dins de les COE i com van desafiar tot un sistema
Sònia Fuentes
El documental La gran fuga dona veu a cinc dels divuit soldats que fa trenta anys van fugir de la mili per denunciar maltractaments. Un d'ells és el figuerenc Víctor Burgas que ha decidit fer un exercici de memòria i trencar el silenci a Salvados per oferir el seu testimoni.
El programa s’estrena aquest diumenge dia 21 a les 21.30 hores, a la Sexta. La peça recupera un dels episodis més colpidors de denúncia dins l’exèrcit espanyol. "Espero que aquest retrobament i aquesta reedició dels fets serveixi per posar llum a uns fets que vàrem callar per sempre més i perquè això no torni a passar mai més a uns joves en aquest país", relata Burgas.
Maltractaments físics greus
Entre els protagonistes de La gran fuga hi ha Víctor Burgas, veí de Figueres, que el 1994 va fugir d’una caserna militar de Mallorca juntament amb 17 soldats més per denunciar maltractaments i abusos dins les Companyies d’Operacions Especials (COE), un cos d’elit de l’exèrcit espanyol.
El documental reconstrueix la fugida nocturna d’aquell grup de joves soldats —la majoria d’ells de només 18 o 19 anys— per denunciar que patien abusos físics greus per part dels seus superiors. "No ens van deixar cap més opció que escapar-nos de nit, convocar una televisió —crec que va ser Telecinco, que tot just començava—, fer declaracions públiques i, l’endemà al matí, presentar-nos a Capitania per denunciar els fets", assenyala Burgas. "Ens demanaven fins a 15 anys de presó per sedició", explica, alhora que admet que reviure aquell episodi ha estat dur, però necessari. "La ferida era viva. Però ha estat una catarsi, un exercici sanador", diu. Al documental aporten el seu testimoni cinc dels soldats que van protagonitzar els fets i han volgut afrontar-se a aquest capítol "fatídic" del seu passat.
"No ens van deixar cap més opció que escapar-nos de nit, fer declaracions públiques i, l’endemà al matí, presentar-nos a Capitania per denunciar els fets"
Els fets
L’any 1994, la notícia publicada als mitjans va commocionar l’opinió pública: divuit joves soldats de les Companyies d’Operacions Especials (COE) de Mallorca es van escapar de matinada d’una caserna militar, denunciant greus abusos físics. Segons relatava aquest mitjà a l'època, entre ells hi havia dos figuerencs: Víctor Burgas i Xavier Pujolar. Van relatar haver patit cops, vexacions i humiliacions per part dels seus superiors, i es van lliurar voluntàriament a les autoritats militars. Algunes de les agressions —com els cops de puny al ventre— van ser documentades en fotografies i difoses als mitjans.
El Ministeri de Defensa, que inicialment va atribuir els fets a la duresa de les maniobres militars, va acabar reconeixent arbitrarietats i condemnant alguns comandaments implicats. Ara, més de 30 anys després, el documental La gran fuga, conduït pel periodista Gonzo i produït per l’equip de Jordi Évole, s'emet a Salvados (La Sexta), revisita aquest episodi oblidat i dona veu als seus protagonistes.
Per primera vegada, relaten en profunditat els fets que van marcar-los de per vida. “Amb la maduresa dels 50, hem decidit obrir una ferida molt profunda i explicar allò que vam callar per sempre”, diu. “Relata com uns nois de 18 o 19 anys prenen una decisió extrema: fugen i s’enfronten a tot un exèrcit i a una possible condemna de 15 anys de presó.”. Després de fugir, els joves es van presentar a capitania militar per denunciar els fets. La resposta inicial va ser dura: van ser empresonats en un centre disciplinari entre 3 i 6 mesos. Però amb el temps, alguns comandaments van ser condemnats per les seves pràctiques abusives
La gran fuga també obre una reflexió sobre les condicions extremes d’entrenament en cossos d’elit com les COE i sobre el silenci que va envoltar molts casos d’abusos durant la mili a Espanya.
Una catarsi, un exercici sanador
Avui, amb més de 50 anys, Víctor Burgas ha decidit trencar el silenci i explicar la seva història davant les càmeres del periodista Gonzo. Segons apunta, "el debat sobre la mili, impulsat des de sectors polítics com Vox, fa imprescindible recordar què representava realment el servei militar obligatori". El programa recull aquest capítol oblidat de la història recent espanyola. Burgas hi participa amb l’objectiu clar de fer memòria i advertir sobre els perills de romantitzar el servei militar. "Volia adquirir el compromís que el que va passar es conegui i no es torni a repetir".
Aquest documental no només explica una fugida. Explica com uns nois molt joves van plantar cara a tot un sistema abusiu i que "això no es pot repetir mai més". Sobre la seva intervenció Burgas conclou: "Finalment, genera catarsi i alliberament de poder-ho viure-ho amb la distància del temps, compartit pels companys i veure que finalment ha sigut un exercici beneficiós per a tothom".
