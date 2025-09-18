Capmany dona 1.000 euros a Pediatria de l'hospital de Figueres
És el quart any que el consistori fa aquesta aportació econòmica per ajudar a fer més amable l’estada dels infants al centre sanitari
L'Ajuntament de Capmany ha fet una donació econòmica de 1.000 euros a la Fundació Salut Empordà (FSE) per a la instal·lació de set vinils decoratius a les portes de les cinc habitacions d’hospitalització i a les dels dos espais d’atenció urgent de la planta de Pediatria de l’hospital de Figueres.
L’actuació busca convertir l’espai en un entorn més amable i acollidor per als infants i les seves famílies, especialment per aquelles criatures que ingressen o són ateses per una urgència. Els nous vinils són de colors vius i inclouen salutacions en els idiomes més parlats a l’Alt Empordà, propiciant un ambient més proper i familiar.
Aquesta és la quarta col·laboració que fa l'Ajuntament de Capmany amb la Fundació Salut Empordà (FSE). L'alcalde del municipi, Joan Fuentes, es mostra satisfet de poder donar aquesta aportació econòmica: “Per a nosaltres, és un gest de solidaritat amb la principal entitat sanitària de l’Alt Empordà. Encara que siguem un poble petit, ens agrada treballar per donar suport al territori i contribuir, amb el nostre granet de sorra, a millorar la salut dels infants de la comarca.”
Les anteriors donacions de Capmany van permetre comprar una taula interactiva per a la sala d'espera (2023), habilitar unes ulleres de Realitat Virtual (RV) com a suport a l’hora de realitzar proves invasives als infants (2022), i adquirir un ninot infantil de simulació per a maniobres de reanimació (2020). Núria Roig, cap del servei de Pediatria de la FSE, agraeix la donació perquè “qualsevol millora té un impacte positiu en el benestar de la criatura i de la seva família, la qual cosa també repercuteix en la qualitat de l’atenció que oferim".
