Evacuat en helicòpter un motorista ferit en un accident a Cadaqués
L’home, que conduïa una scooter de 125 cc, va xocar amb un cotxe i ha sigut traslladat al Trueta amb fractures
Un motorista ha resultat ferit aquest dimecres a la tarda en un accident a la carretera GI-614, a Cadaqués. El sinistre s'ha produït cap a les tres de la tarda al punt quilomètric 12, quan la seva scooter de 125 cc ha xocat amb un cotxe.
A causa de les lesions, amb possibles fractures a la pelvis i altres ossos, el SEM ha activat un helicòpter que ha evacuat el ferit fins a l’Hospital Trueta de Girona. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat una patrulla dels Mossos de Trànsit.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»