Evacuat en helicòpter un motorista ferit en un accident a Cadaqués

L’home, que conduïa una scooter de 125 cc, va xocar amb un cotxe i ha sigut traslladat al Trueta amb fractures

L’helicòpter del SEM a la GI-614, a Cadaqués, durant l’evacuació del motorista ferit.

L’helicòpter del SEM a la GI-614, a Cadaqués, durant l’evacuació del motorista ferit. / Anti-Radars Garrotxa

Un motorista ha resultat ferit aquest dimecres a la tarda en un accident a la carretera GI-614, a Cadaqués. El sinistre s'ha produït cap a les tres de la tarda al punt quilomètric 12, quan la seva scooter de 125 cc ha xocat amb un cotxe.

A causa de les lesions, amb possibles fractures a la pelvis i altres ossos, el SEM ha activat un helicòpter que ha evacuat el ferit fins a l’Hospital Trueta de Girona. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat una patrulla dels Mossos de Trànsit.

