El Grup en Defensa de la Gola del Fluvià exigeix aturar les activitats al Fluvià Nàutic
Consideren que "no hi ha cap excusa legal" per continuar retardant l'execució i reclama a la Generalitat i l'Ajuntament que "actuïn amb celeritat per clausurar-ho i recuperar els terrenys
El Grup en Defensa de la Gola del Fluvià ha criticat "la deixadesa" de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador per no posar fi a les "activitats il·legals i a la privatització d'un camí públic per part del Fluvià Nàutic". Subratlla que “no hi ha cap excusa legal” per continuar retardant l’execució dels acords presos en relació a aquesta problemàtica i reclama a la Generalitat i a l’Ajuntament que "actuïn amb celeritat per clausurar les activitats i recuperar els terrenys ocupats il·legalment"
El col·lectiu denuncia que tot i que les administracions han tramitat expedients per "clausurar les activitats i recuperar la possessió del camí públic", cap de les dues, "de manera incomprensible, ha executat aquests acords que són ferms administrativament i no han estat objecte de cap suspensió judicial".
El Grup afegeix que a l’abril de 2025, el plenari de la Diputació de Girona va instar l’Ajuntament a "restituir el camí públic", mentre que a l’agost de 2024, la Sindicatura de Greuges ja havia recomanat a les administracions "clausurar les activitats irregulars i recuperar l’espai. Malgrat això, encara no s’ha actuat sobre el terreny".
Resolució del Parlament
El Grup en Defensa de la Gola del Fluvià ha valorat positivament que la Comissió de Transició Ecològica del Parlament hagi aprovat recentment una proposta de resolució presentada per la CUP-Defensam la Terra en suport a la Gola del Fluvià. El text inclou tres punts, aprovats per unanimitat de tots els grups (PSC, ERC, Junts, Comuns, CUP, PP i Vox), amb l’abstenció del PP en el tercer punt:
- Rebutjar les activitats il·legals de Canales Fluvià SL i exigir l’execució dels procediments per protegir el patrimoni natural i el domini públic.
- Executar les resolucions administratives ja dictades, atès que la situació actual vulnera l’interès públic i els drets de la ciutadania.
- Atendre les persones i entitats que han denunciat la situació a la Gola del Fluvià.
Subratlla que “no hi ha cap excusa legal” per continuar retardant l’execució dels acords i reclama a la Generalitat i a l’Ajuntament que "actuïn amb celeritat per clausurar les activitats i recuperar els terrenys ocupats il·legalment". El col·lectiu confia que la resolució parlamentària aprovada sigui “un pas decisiu” perquè la Gola del Fluvià torni a ser un espai de lliure accés i plenament protegit.
Inici del conflicte
Els terrenys anomenats Fluvià Nàutic estan situats entre la desembocadura del riu Fluvià i el rec Sirvent. Quan es van construir els canals als anys 70, s'hi va projectar una gran urbanització, i tot l'espai es va classificar com a urbà. No obstant això, el 2003, la Generalitat va decidir desclassificar aquestes terres i va enderrocar l'únic edifici que s'havia mig aixecat. Un dels motius que van esgrimir és que aquestes terres estan a tocar del Parc Natural dels Aiguamolls, i formen part del PEIN i la Xarxa Natura 2000.
