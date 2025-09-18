Palafrugell i Figueres lliuren els Premis Josep Pallach
Armacell Iberia i Llet Nostra, guardonades pel seu compromís educatiu i social
Àngela Reverté i Laura Sanclemente, mestres de l’Escola Enric Grau Fontseré, de Flix, reben el premi d’experiències educatives
Clara Garcia rep el guardó d’articles periodístics sobre transversalitat educativa
El Museu del Suro de Palafrugell i el Teatre Municipal El Jardí, de Figueres, han estat l'escenari aquesta setmana de l'entrega dels Premis Josep Pallach, que són organitzats per l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Pallach.
Dimecres, a Palafrugell, Armacell Iberia i Llet Nostra, van ser les companyies guardonades amb els premis per l'educació i el compromís social, que arribaven a la seva cinquena edició. Maria Rosa Terradellas, membre del jurat, va explicar que "les dues empreses són una crida posar en valor allò que dona sentit a la nostra societat: l'educació i el compromís social, dos pilars fonamentals en la trajectòria i el llegat del mestre Josep Pallach. Armacell ens recorda que el progrés real s'ha de mesurar tam´be en qualitat de vida, en oportunitats i amb respecte al nostre entorn". De la seva banda, va explicar que "Llet Nostra ha aconseguit situar la pagesia al centre del desenvolupament rural i fer-ne un esapi d'orgull i de futur".
Durant l'acte, Marta Ros, en nom de la família va recordar la figura de Josep Pallach: "era un gust escoltar-lo i contrastar punts de vista, tant de política com de pedagogia, disciplina a les que va dedicar la seva vida"
Aquest dijous, Figueres ha acollit el lliurament els 20ns Premis d’Educació Josep Pallach. Àngela Reverté Ferré i Laura Sanclemente Ribera, mestres de l’Escola Enric Grau Fontseré, de Flix (Tarragona), han estat reconegudes amb el premi d’experiències educatives pel projecte “Espais Multisensorials Comunitaris Snoezelen Cloret”. Es tracta de transformar diversos espais de l’escola (una aula multisensorial, un jardí sensorial i l’aula de psicomotricitat) per aplicar el mètode Snoezelen, que treballa l’estimulació dels sentits per millorar el benestar emocional i afavorir l’aprenentatge. Els tres grans pilars del projecte són sessions individuals per a alumnat amb necessitats específiques, sessions d'ambients oberts a tot l’alumnat i sessions comunitàries adreçades també a famílies, gent gran i altres col·lectius del municipi. Aquest projecte té una clara vocació inclusiva i comunitària: vol atendre la diversitat de l’alumnat i, alhora, obrir l’escola al poble, oferint aquests espais a altres col·lectius socials i educatius. Reverté i Sanclemente formen part del grup de mestres que s’han format com a terapeutes certificades en el mètode Snoezelen i que impulsen el projecte “Espais Multisensorials Comunitaris” dins del centre.
En referència al premi d'articles periodístics, Clara Garcia Martínez va escriure al gener d’aquest any al mitjà de comunicació El Ripollès en paper un article sobre el projecte “Ens escrivim?”, que estreny lligams entre la gent gran i els més joves a la Vall de Camprodon a través de cartes. Aquest projecte, explica l’autora, ha permès recuperar el gènere epistolar, ser una eina d'aprenentatge per tothom, generar un espai de confiança i contribuir al benestar emocional de joves i adults. Es tracta d’un projecte impulsat pels Serveis Educatius de la Vall de Camprodon, de la Residència Geriàtrica i la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon, entre altres.
El Premi d’experiències educatives és impulsat per l’Ajuntament de Figueres des dels inicis i està dotat en 5.000 euros (4.000 a repartir entre els autors i 1.000 pel centre). El Premi d'articles periodístics l’impulsa l’Ajuntament de Palafrugell des de fa deu edicions i té una dotació de 1.150 euros
L’acte, que recorda al polític i pedagog figuerenc Josep Pallach ha comptat amb l’assistència de Jordi Masquef, alcalde de Figueres; Anna Morillas, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Figueres; Maria Lluïsa Teixidor, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell, i Josep Maria Soler, president de la Fundació Pallach, entre altres. També hi ha participat l’investigador i divulgador científic Hector Ruiz Martín amb la conferència “Aprendre a aprendre. Les millors estratègies d’aprenentatge segons la ciència”. La conferència era organitzada pel Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració del Servei Educatiu de l’Alt Empordà.
