Un atropellament a l'estació de Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla

Renfe organitza servei alternatiu per carretera per al tram afectat

L'estació de tren de Figueres.

/ Josep López

ACN

Figueres

Un atropellament a l'estació de Figueres que ha tingut lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dijous ha obligat a suspendre els tres de les línies Rg1 i l'R11 entre aquest punt i Vilamalla. Renfe informava en un principi que l'incident havia tingut lloc a l'estació, però fonts municipals han puntualitzat posteriorment que la persona s'ha precipitat al tren a l'altura del quilòmetre 2,5 de l'N-IIa. La companyia ferroviària indica que els trens poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut en acostar-se al tram afectat. En paral·lel, l'empresa pública informa que s'està establint servei alternatiu per carretera en aquest punt.

