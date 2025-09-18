Successos
Un atropellament a l'estació de Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla
Renfe organitza servei alternatiu per carretera per al tram afectat
Un atropellament a l'estació de Figueres que ha tingut lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dijous ha obligat a suspendre els tres de les línies Rg1 i l'R11 entre aquest punt i Vilamalla. Renfe informava en un principi que l'incident havia tingut lloc a l'estació, però fonts municipals han puntualitzat posteriorment que la persona s'ha precipitat al tren a l'altura del quilòmetre 2,5 de l'N-IIa. La companyia ferroviària indica que els trens poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut en acostar-se al tram afectat. En paral·lel, l'empresa pública informa que s'està establint servei alternatiu per carretera en aquest punt.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»