Veïns d'Empuriabrava alerten que "la Marina continua amb les mancances de sempre o pitjors"
L'associació AraEmpuribrava critica l'estancament de projectes municipals en aquest sector
Sònia Fuentes
L’associació de veïns AraEmpuriabrava fa un primer balanç després d’haver superat l’equador de la legislatura municipal i tancat la temporada d’estiu, posant en evidència la inacció a la Marina d’Empuriabrava i l’estancament dels projectes municipals previstos. "Malgrat haver presentat diverses demandes i propostes per millorar el barri, i especialment l’àrea de la Marina, lamentem que ni l’equip de govern ni l’oposició hagin pres mesures concretes ni hagin implementat cap de les nostres suggerències i la Marina segueix ben igual, amb totes les seves mancances o pitjor", destaca Narcís Ferrer, membre de l’associació.
La desaparició de la font
A més dels punts ja coneguts relacionats amb la seguretat i la convivència a la Marina, "creiem que cal elaborar un informe detallat i documentat sobre tot allò que està pendent de fer, de finalitzar o de reparar en el conjunt de la Marina d’Empuriabrava". Un dels exemples més recents i evidents de deixadesa a la urbanització és la desaparició d’una font d’aigua, símbol i signe d’identitat de la Marina. "És un element molt estimat pels veïns i visitants, que ha estat eliminat al·legant excuses econòmiques", denuncien, "i sense comunicar-ho a ningú", fet que evidencia "una gran manca de sensibilitat".
Segons els membres de l’associació, "aquest espai, que era un punt de trobada i descans, era l’únic mínimament cuidat de tota la zona, i la seva desaparició suposa un empobriment dels espais públics". Aquesta situació contrasta amb alguns restaurants que sí han invertit en els seus espais exteriors, per oferir una oferta de qualitat.
Compartir inquietuds
L’associació valora positivament la recent trobada organitzada per la comunitat virtual ‘Xat Sectors Empuriabrava’, que va facilitar el contacte presencial entre els membres i la possibilitat de compartir inquietuds, reclamacions i opinions. Durant l’acte, els assistents es van comprometre a recollir les demandes sorgides per traslladar-les a l’equip de govern o a les instàncies corresponents. Des d’AraEmpuriabrava asseguren que "no han vist cap recordatori ni iniciativa per part dels partits polítics de l’oposició que recollís les queixes veïnals, tot i haverho sol·licitat". Aquesta situació ha posat de manifest la necessitat de continuar treballant des de la base social.
Procés de reflexió
Amb la voluntat d’impulsar un procés de reflexió i acció a llarg termini, proposen organitzar una nova trobada oberta per debatre sobre el futur de la Marina i establir objectius i posicionaments clars. L’associació coincideix que cal començar a imaginar un nou futur, perquè "si no imaginem el futur, el perdrem", tal com recorden en una de les seves campanyes.
Paral·lelament, AraEmpuriabrava reclama informació clara sobre les obres d’actualització del pont de l’avinguda de la República, un projecte clau i pendent per millorar la connexió i la seguretat del barri, que s'informi adequadament sobre els terminis i l’impacte de les obres als veïns i obrir un debat obert amb els ciutadans abans, durant i després de les obres, per aplicar possibles millores en posteriors obres. Han preparat una proposta informativa dirigida a l’equip de govern perquè es comparteixi amb tota la societat, acompanyada d’un estudi sobre l’impacte que tindran les obres en veïns, residents i empreses. Consideren imprescindible que tothom pugui participar en la construcció col·lectiva d’un Empuriabrava millor. L’associació fa una crida a la implicació veïnal, empresarial i política per afrontar la realitat actual i construir junts un barri que preservi la seva identitat i potencial.
