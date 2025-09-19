CSIF denuncia nius de rates a l'Oficina de Sanitat Vegetal de Vilamalla
El sindicat demana una actuació urgent
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia l'aparició de nius de rates a l'Oficina de Sanitat Vegetal de Vilamalla. Demanen a la Subdelegació del Govern a Girona una intervenció urgent a les instal·lacions.
El sindicat ha fet arribar una carta a la subdelegació posant de manifest que l'oficina es dedica a les inspeccions sanitàries de mercaderies i que, per tant, "que en un punt tan delicat apareguin rosegadors que porten malalties és greu i requereix d'una actuació immediata".
Recorden que no és la primera vegada que denuncien males condicions de l'oficina.
"Tenim la sensació d'un abandonament total per part de l'administració cap al centre, tant en el que respecta als treballadors com als ciutadans, en la seva majoria, conductors que passen per aquí", apunta el CSIF.
Insisteixen que la seguretat sanitària i laboral no pot posar-se en risc i exigeix una resposta ràpida que garanteixi unes condicions dignes i segures en el centre.
Fa uns mesos CSIF va denunciar que el vessament d'aigües fecals havia obligat a tancar els lavabos i criticava que els camioners havien de fer les seves necessitats per les zones enjardinades
