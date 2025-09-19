Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor la conductora d’un camió en un xoc amb un altre camió a l’AP-7 a Borrassà

L’accident ha obligat a tallar l’autopista en sentit nord, amb sis quilòmetres de retencions

Imatge d'arxiu d'ambulàncies del SEM / SEM

Tony Di Marino

Una conductora ha mort aquest divendres a la tarda en un accident a l’autopista AP-7 al seu pas per Borrassà. El sinistre s’ha produït al punt quilomètric 28,9 quan, per causes que encara s’investiguen, el camió que conduïa ha xocat amb un altre d'aquests. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a dos quarts de sis de la tarda. La víctima mortal és la conductora d’un dels camions, de matrícula romanesa.

Arran de l’accident, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’accident ha obligat a tallar l’autopista en sentit nord, on es registren uns sis quilòmetres de retencions. Amb aquesta víctima ja són 15 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres gironines aquest 2025.

