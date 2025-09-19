Mor la conductora d’un camió en un xoc amb un altre camió a l’AP-7 a Borrassà
L’accident ha obligat a tallar l’autopista en sentit nord, amb sis quilòmetres de retencions
Una conductora ha mort aquest divendres a la tarda en un accident a l’autopista AP-7 al seu pas per Borrassà. El sinistre s’ha produït al punt quilomètric 28,9 quan, per causes que encara s’investiguen, el camió que conduïa ha xocat amb un altre d'aquests. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a dos quarts de sis de la tarda. La víctima mortal és la conductora d’un dels camions, de matrícula romanesa.
Arran de l’accident, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’accident ha obligat a tallar l’autopista en sentit nord, on es registren uns sis quilòmetres de retencions. Amb aquesta víctima ja són 15 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres gironines aquest 2025.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home