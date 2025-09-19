El Museu de l’Anxova i la Sal i l’Alfolí de l’Escala lideren un projecte per crear un itinerari del Patrimoni de la Sal que inclogui equipaments culturals, mines i salines repartides per tot Europa
El 30è Fòrum de l'AMMM s’ha traslladat avui a l’Escala amb una sessió centrada en la necessitat de reconèixer el patrimoni immaterial i l'etnologia com a eines per entendre el passat i projectar-lo al futur
L’Associació de Museus Marítims Mediterranis (AMMM) ha anunciat avui en el marc del 30è Fòrum de Patrimoni Marítim Mediterrani que impulsarà un Itinerari Europeu del Patrimoni de la Sal. Es tracta d’una xarxa que té com a principal objectiu coordinar equipaments culturals, mines i salines històriques que hi ha repartides per Catalunya, la resta de l’Estat i altres llocs d’Europa. Per dur-ho a terme, l’organisme ha creat un grup de treball encapçalat per Lurdes Boix, integrada encara a l’AMMM (deixarà de ser-ne la vicepresidenta la setmana vinent) i exdirectora del Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala. Aquest projecte compta amb la col·laboració del Museu de les Mines de Wieliczka, a Polònia, considerat com la catedral europea de la sal per les seves extenses galeries subterrànies, que s’endinsen fins als 300 metres de profunditat amb centenars de quilòmetres excavats. Segons ha explicat Boix, “la ruta té un gran potencial perquè no només es limitarà a les infraestructures d’extracció de la sal, sinó també a les seves aplicacions i usos”, que van més enllà de la “gastronomia i la conservació dels aliments documentada des de fa mil·lennis” i té “aplicacions terapèutiques”. Monika Dziobez-Motyka, responsable de cooperació internacional del museu polonès, ha recordat que la xarxa d’itineraris culturals està apadrinada pel Consell d’Europa i la primera ruta que es va posar en marxa va ser la del conjunt de Camins de Sant Jaume, que arriba fins a Santiago de Compostela.
El Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala i el seu equipament complementari, l’Alfolí de Sal s’integraran en aquest nou recorregut. Tots dos espais acullen des d’avui i també demà la 30ª edició del Fòrum, que avui ha tingut com a un dels temes més destacats la feina de recuperació de la memòria del salaó. Lurdes Boix ha reivindicat aquesta tasca mostrant alguns dels testimonis de treballadores veteranes dels obradors anxovers del municipi, “un homenatge al sacrificat treball femení” al llarg dels segles que s’ha intentat preservar amb esforç. Seguint el mateix fil conductor, amb la sal com a protagonista, ha intervingut Andreu Galera, director del Museu de la Sal de Cardona, un altre equipament susceptible d’integrar-se entre les estacions de la nova ruta europea de la sal ja que l’activitat extractiva s’hi ha mantingut de manera sostinguda des del Neolític, fa 6.500 anys. També ha participat Annalisa Canali, directora de les Salines de Cervia (Itàlia), un altre dels museus internacionals adherits a l’AMMM. Ha explicat la seva tasca per recuperar, des de la dècada dels 90 del segle passat, el procediment tradicional i manual de dessecat, assecat i repartiment del producte a bord d’una barca tradicional estirada per camins de sirga paral·lels a canals.
El patrimoni immaterial que cal preservar
La tercera jornada del Fòrum ha començat posant el focus en la recuperació del patrimoni immaterial per part dels diversos museus mediterranis participants. Roger Costa, tècnic especialitzat en Patrimoni Etnològic de la Generalitat, ha exposat les línies mestres de l’avantprojecte de Llei del Patrimoni Cultural Immaterial a Catalunya amb l’objectiu “d’omplir un buit legal” pendent des de fa dues dècades, tot i la feina iniciada en paral·lel per l’Inventari del Patrimoni Etnològic Català (IPEC) que actualment “inclou 45.000 elements, 4.000 dels quals són immaterials”. El regidor de cultura de l’Escala, Martí Guinart, ha reivindicat “els projectes vius perquè el patrimoni no és només allò que es conserva en vitrines als museus”. De la seva banda, el president de l’AMMM, Davide Gnola, ha exposat l’experiència paral·lela a Itàlia, on “als anys 70 i 80 no es parlava de patrimoni immaterial”, però pel que fa a la navegació, el seu àmbit d’especialització, es va veure que era imprescindible preservar les tècniques i les experiències d’aquesta pràctica per no córrer el risc de quedar esborrades.
La relació entre les dones i el mar i els ODS de les Nacions Unides
L’activitat a la tarda ha permès als membres de l’AMMM actualitzar les dades de dos dels grups de treball que estan actius: Dones i Mar i també Museus i Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Pel que fa a la visibilització de les dones al llarg de la història, el conjunt de museus associats està treballant en desenvolupar iniciatives que permetin recuperar la memòria d’oficis i tasques, a banda de testimonis i documents amb diversos mètodes de recerca. És una manera d’incidir en la Igualtat, un dels 17 ODS existents, però també en d’altres com ara la Sostenibilitat, la Salut i l’Educació, altres de les matèries que s’estan abordant durant les jornades del Fòrum entre l’Escala i Sant Feliu de Guíxols. Els participants han tingut l’oportunitat de visitar el jaciment arqueològic greco-romà d’Empúries després d’haver celebrat l’assemblea anual de l’associació.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home