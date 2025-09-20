L’Escala acull la cloenda del 30è Fòrum de Museus Marítims de la Mediterrània
La trobada, compartida amb Sant Feliu de Guíxols, aplega un centenar de veus expertes d'onze països
El 30è Fòrum de l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània (AMMM) s'ha tancat aquest dissabte a l'Alfolí de la Sal de l'Escala amb la sessió de conclusions, després de quatre dies de ponències i debats entre prop d'un centenar d'experts dels onze estats membres en una edició coorganitzada amb el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. La primera jornada es va dedicar a Museus i Educació (Objectiu 4 ODS), un dels objectius prioritaris de la UNESCO i ICOM. I la segona va centrar-se en la Salut (ODS 3), tot mostrant que la col·laboració entre el món sanitari i la comunitat museística permeten fomentar activitats saludables, terapèutiques i que fomenten el benestar de la societat.
La novetat més rellevant per als museus catalans ha estat que el Museu de l’Anxova i de la Sal de l'Escala assumirà l'impuls a la nova línia de treball de l'AMMM per estructurar una xarxa i un itinerari europeu al voltant del Patrimoni de la Sal. Lurdes Boix, que arran de la seva jubilació com a directora del museu també s'ha acomiadat del càrrec de vicepresidenta de l'entitat (que ostentava des de 2021) continuarà implicada amb l'AMMM i aportarà la seva experiència al capdavant d'aquesta nova comissió. Pel que fa a l'altre gran punt destacat, la candidatura de la pràctica de la vela llatina i la navegació al terç com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de UNESCO, tenen encarrilada una iniciativa que s'està liderant des de Croàcia, després que es comencés a gestar a Catalunya el 2015.
Nova executiva amb representació catalana
La convenció anual de l'entitat, com passa cada quatre anys, ha servit perquè els membres de l’associació en renovin la comissió executiva. El fins ara president, l'italià Davide Gnola, ha cedit el testimoni a la croata Tea Perincic, del Museu de Rijeka. La nova directora del Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala, Mariona Font, però, també s'incorpora al nou grup directiu. Pel que fa a la pròxima edició, han acordat que el Fòrum AMMM 2026 se celebri a la ciutat grega de Khània, a l'illa de Creta.
En les intervencions finals, el president sortint, Davide Gnola, ha agraït “l'acollida de l'Escala i Sant Feliu de Guíxols”, i la nova presidenta, Tea Perincic, ha reivindicat que “la itinerància del Fòrum permet conèixer la diversitat de cultures, però també els molts punts en comú” a l'entorn d'un mar compartida, tot i lamentar els conflictes. El tinent d'alcalde de Cultura guixolenc, Josep M. Muñoz, ha recordat que “el fet que aquesta Mediterrània no està en pau ens ha de preocupar i ocupar”, i ha posat en valor la “col·laboració entre municipis petits, que permet fer coses grans”. L'alcalde amfitrió, Josep Bofill, ha coincidit que “la unió fa la força”, a més de destacar “la feina de gent inquieta que tenim a dins dels museus, però que volen copsar el que passa i fan en altres llocs”. En representació de la Generalitat, la delegada territorial de Cultura i Patrimoni, Isabel Bernal, ha valorat “la tasca de preservació de patrimoni marítim, material i immaterial, de totes les institucions participants, per transmetre el llegat a les generacions futures”.
El final de la trobada ha coincidit amb l'arrencada de la Festa de la Sal de l’Escala, declarada Patrimoni Festiu de Catalunya el 2015, i que condensa les diverses manifestacions de patrimoni immaterial reivindicades per l'AMMM, com ara la navegació tradicional –amb la participació rècord d'una vintena d'embarcacions de vela llatina o al terç i 100 tripulants–, però també la cuina i la gastronomia, balls, danses i altres tradicions.
