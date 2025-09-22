S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
El succés, que no ha deixat ferits, obliga a desallotjar veïns
Un succés impactant va sacsejar divendres l’Escala, quan una casa en reformes es va esfondrar, obligant a desallotjar diversos veïns del carrer afectat i afectant altres habitatges propers. Els serveis d’emergències es van haver de mobilitzar en dues ocasions per atendre la situació.
Tot va començar cap a les set de la tarda del 19 de setembre, quan els Bombers van ser alertats per desplaçar-se fins al número 97 de l’avinguda Montgó, on es trobava una casa de tres plantes en obres. Segons l’alertant, l’edifici presentava esquerdes a la zona dels fonaments, on s’estaven fent treballs de reforç estructural. A més dels Bombers, també van acudir al lloc la Policia Local i es va contactar amb el constructor i el propietari de l’immoble.
Els Bombers van inspeccionar la situació i van certificar el risc imminent de caiguda de la balconada. Per això, van reforçar la zona i van abalisar l’entorn per garantir la seguretat. Després d’acabar les tasques, cap a les vuit del vespre, els efectius van tornar al parc.
Segona actuació
Tanmateix, poc després de les onze de la nit, la casa va col·lapsar parcialment: va caure la balconada i el garatge, provocant desperfectes en les cases adjacents. Quan els Bombers van tornar al lloc, van constatar que havia caigut el forjat i que bona part de l’habitatge s’havia esfondrat. La situació estructural era molt precària, amb risc que l’edifici s’ensorri completament.
Arran d’aquests fets, es va ordenar l’evacuació dels veïns de diversos habitatges del mateix carrer, mentre que alguns altres immobles van patir afectacions estructurals. L’Ajuntament va gestionar l’allotjament temporal dels afectats, mentre que els Bombers van ajudar els veïns a accedir als seus immobles de forma segura per recollir pertinences. La casa va quedarabalisada a l’espera que aquest dilluns s’hi traslladin els responsables i tècnics per fer una inspecció exhaustiva.
Tot apunta que l’edifici haurà de ser enderrocat, segons informen els Bombers.
