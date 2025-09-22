Entrevista | Oriol Bru Pescador més jove de la confraria de Llançà
Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: "Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això"
"La Costa Brava és molt especial, és única. El cap de Creus és un lloc dur per a pescar"
Marc Testart
Amb només 19 anys, l’Oriol Bru Ros, nascut a Corbera de Llobregat, s’ha convertit en el pescador d’arrossegament més jove del Port de Llançà, i probablement de tot Catalunya. La seva història és la d’una vocació primerenca.
Vostè és fill de la comarca del Baix Llobregat. Com li va anar això de venir a parar a Llançà?
La meva família tenia un pis aquí per venir-hi a passar els estius i els caps de setmana de la resta de l’any. De petit, jo venia al port de Llançà per veure com sortien les barques a pescar. Després, quan vaig deixar els estudis obligatoris, m’hi vaig voler dedicar.
Quan va començar a feinejar?
Em vaig voler treure la titulació en acabar els estudis obligatoris, però, en ser menor d’edat, no em van deixar, fins als divuit anys. I ara, quan vaig fer els divuit, ja em vaig embarcar a bord del Germans Maura, el vaixell on treballo actualment.
De ben petit, ja portava la pesca al cap?
Sí. Des dels quatre anys que ja teníem pis aquí a Llançà i, quan vaig començar a imaginar-me què voldria ser de gran, ja vaig dir que seria pescador. Ho tenia clar des de petit: volia ser pescador. Ara puc viure del que sempre he somiat.
Allà a Corbera, no hi ha gaire tradició pesquera...
No, allà a Corbera de Llobregat, no coneixen el mar. Tot això ho vaig aprendre aquí, a l’Empordà. Allò primer que em va agradar era la vida que portaven els pescadors, allò de passar tot el dia a l’aire lliure veient mar. Jo tenia clar que no volia estar tot el dia tancat en una oficina. Un dia vam fer un taller de pesca-turisme i allà, encara, vaig tenir més clar que em volia dedicar a això.
Estem acostumats a veure joves que prefereixen estudiar a la universitat, però això seu havia passat mai a la família?
No! La família sí que és d’estudiar a la universitat. La meva mare i el meu pare treballen en una oficina i jo soc l’excepció.
I què té d’especial la Costa Brava per posar-se a pescar?
Moltes coses! La Costa Brava és molt especial. El cap de Creus és un lloc dur per a pescar i és veritat que la tramuntana ens impedeix molts dies per sortir a pescar, però la Costa Brava és única.
Què cal tenir per ser un bon pescador?
Se n’ha de tenir ganes, com en tot. Amb ganes, arribes a bon port i a tot arreu, però s’ha de tenir força i voluntat i fotre-li un parell de collons, perquè, si no, no vas enlloc.
Ser un dels pescadors més joves de Catalunya, però, se li ha reconegut?
No se m’ha reconegut, però, tampoc he demanat que se’m reconegués. Ara, m’agradaria que hi caigués algun jove més per aquí. A Llançà, de set barques que hi ha, només ens hi volem dedicar dues persones en un futur. A veure si pesquem algú més i això s’anima més.
Ha viscut aventures amb altres pescadors?
Sí, a la nostra festa de la gent del mar, som en un grup amb tots els pescadors veterans i s’expliquen anècdotes i vivim coses molt maques que van passar fa anys.
Quines anècdotes guarda?
Recentment, vam agafar tot un pastel de peix i vam estar tota una tarda triant. Com aquesta, mil coses. M’agradaria que canviés la idea que ens volen fer entrar al cap, allò que la pesca d’arrossegament ha de desaparèixer. Som molt necessaris, nosaltres, ja que hi ha espècies que només les pesquem nosaltres i, si desapareixem, què es farà? Que es digui la veritat, que hi ha molt de peix i que no es digui que la pesca d’arrossegament s’endú el medi ambient. Vaja, que es facin les coses com s’han de fer. Avui (disset de setembre) és el primer dia que no ens hem mogut de port. Estem amarrats, perquè ens hem quedat sense dies de pesca. Ens en van donar 114 i ja els hem gastat tots. Una persona no pot viure treballant 114 dies a l’any. Que la gent que posa les normes les posi bé, si us plau.
Ara que es parla tant del canvi climàtic, com es tradueix, això, a la pesca?
Sobretot, estem notant molt la calor, sí, ja que les aigües són molt més càlides.
