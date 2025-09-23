Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres

Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres

Han estat fabricats a la Xina i cada unitat pot transportar fins a 23 passatgers

VÍDEO | L'arribada dels busos elèctrics al castell de Sant Ferran de Figueres

VÍDEO | L'arribada dels busos elèctrics al castell de Sant Ferran de Figueres

Santi Coll

Figueres

El castell de Sant Ferran de Figueres està a punt d'estrenar un nou sistema de transport sostenible que substituirà els antics tot terreny de la marca Land Rover que fins aquest any havien fet aquest servei. La nova empresa concessionària de les visites a la fortalesa, formada per Actiescola i Terramar, ha adquirit quatre busos elèctrics que han estat construïts a la Xina. Els vehicles van arribar el cap de setmana a Figueres i han estat dipositats a les instal·lacions de Ceres Roura fins aquest dilluns, quan s'ha produït el trasllat formal fins a la fortalesa.

Els vehicles han estat dipositats a Ceres Roura abans de pujar-los al Castell

Els vehicles han estat dipositats a Ceres Roura abans de pujar-los al Castell / Actiescola-Terramar

Cada microbús té una capacitat per a 23 passatgers i la seva funció serà facilitar els desplaçaments dels visitants en els recorreguts pel fossat i els camins interiors del Castell, el més gran d'Europa.

Una de les noves unitats elèctriques per a les visites del Castell

Una de les noves unitats elèctriques per a les visites del Castell / Actiescola-Terramar

"Ja els tenim a punt i llestos per entrar en servei. La mobilitat sostenible era una de les nostres propostes en aquesta nova etapa turística de Sant Ferran, com ja hem fet des del passat mes de juliol amb l'oferiment d'experiències de visites amb bicicleta", apunta Xavi Camps, codirector de l'empresa. Aquesta proposta ha estat molt ben vista, des d'un primer moment, pel Consorci del Castell i l'Ajuntament de Figueres. La Guàrdia Urbana ha acompanyat la comitiva de vehicles des del recinte firal fins al Castell, en un operatiu que ha despertat la curiositat dels vianants i conductors que han presenciat el pas dels microbusos.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents