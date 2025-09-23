El mòbil d’una víctima li sona dins la motxilla i delata un lladre a Portbou
El jove va fugir saltant pel balcó després de robar en dos domicilis
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Portbou un jove de 19 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb força a l’interior d’habitatges. El mòbil d’una víctima li va sonar dins la motxilla i va acabar delatant-lo.
Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns, quan el jove hauria accedit a dos domicilis i, en ambdós casos, va fugir saltant pel balcó en ser sorprès per les propietàries.
La primera alerta va arribar quan una veïna va sorprendre un home dins de casa seva i aquest va escapar-se pel balcó abans que arribessin els agents. Poc després, es va rebre una segona trucada amb un incident molt similar: la víctima va sentir sorolls sospitosos i en descobrir la presència d’un desconegut a l’interior de l’habitatge, aquest va tornar a fugir pel balcó.
Amb les descripcions facilitades per les víctimes, els Mossos van iniciar una recerca per la zona i van localitzar un jove que coincidia plenament amb el perfil. Durant l’escorcoll, portava una motxilla amb diversos objectes de dubtosa procedència: quatre telèfons mòbils, diners en efectiu, moneda estrangera i altres articles que no va saber justificar.
Un dels indicis clau per a la seva detenció va ser el telèfon mòbil d’una de les víctimes, que va sonar dins de la motxilla del sospitós, confirmant així la seva implicació en almenys un dels robatoris, informa el cos policial.
El detingut, que no té antecedents, passarà aquest dimarts a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.
