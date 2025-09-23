Toni Cruanyes rebrà l'Anxova d'Or a l'Escala
La festa se celebrarà el 5 d'octubre amb la tradicional degustació popular i la pregonera d'enguany serà la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé
L'Anxova d'Or de l'Escala serà aquest any per al periodista Toni Cruanyes. La pregonera de la Festa de la Sal serà la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé. La Festa de l’Anxova 2025 se celebrarà el 5 d’octubre i arriba a la 35a edició.
Toni Cruanyes rebrà la distinció per l’extensa difusió que va fer de l’anxova de l’Escala en diferents entrevistes i en un article, després que rebés un pot de regal d’aquest producte en una presentació del seu llibre pels volts de Sant Jordi i digués que va ser un dels millors presents que havia rebut.
Cristina Lagé ha passat períodes de vacances a l’Escala durant tota la vida i s’ha mostrat una entusiasta de les anxoves de l’Escala tant en l'àmbit privat com des dels diferents càrrecs públics que ha ocupat.
El pregó i el lliurament de l’Anxova d’Or es farà el 5 d’octubre a les 12 h del matí, a la Punta, seguits d’una degustació popular d’anxoves a la Riba i una cantada d’havaneres amb el grup Oreig de Mar.
La Ruta de la Tapa, amb 23 locals
Un any més tindrà lloc Ruta de la Tapa de l’Anxova amb la participació de 23 locals que oferiran les seves propostes basades en l’anxova. Aquest any, la ruta comença novament just abans de la Festa, el 3 d’octubre , i es podran tastar les diferents elaboracions fins al 12 d’octubre.
Com és habitual, les persones que facin la ruta poden anar segellant un “passaport” a mesura que van tastant les diferents tapes, però en aquesta ocasió no serà en format de paper, sinó a través d’una nova app, “Tapa de l’Anxova”.
Cada establiment tindrà un qr que s’haurà d’escanejar per tal de poder valorar la tapa tastada. Un cop s’hagin visitat tots els establiments, l’app permetrà votar per la millor tapa i la més original.
Qui llegeixi els qr de tots els locals i voti a la millor tapa i més original, entrarà en el sorteig d’un àpat al restaurant El Celler de Can Roca. Qui provi nou tapes de fora del nucli antic entrarà al sorteig d’un tour en avioneta que els permetrà veure des de l’aire les ruïnes d’Empúries, l’Escala, Cala Montgó, Albons i Viladamat. Qui provi les catorze tapes de dins el nucli entrarà al sorteig de cinc vals de 50€ a gastar als establiments associats a l’UBET i al sorteig de cinc lots d’anxoves.
La festa compta amb altres activitats com la presentació del llibre "Salaó és nom de dona. Homenatge a les treballadores de les fàbriques de salaó L’Escala”, a càrrec de la seva autora, Lurdes Boix, la presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Escala, Rosa Hostench, i l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, el 3 d'octubre a dos quarts de vuit del vespre a l'Alfolí de la Sal.
En el mateix acte es presentarà el documental: "La salaó de peix a Empúries i l'Escala. Una indústria mil·lenària".
L'endemà al migdia, a dos quarts d'una a la Punta, hi haurà un joc de competició per equips d'unes quatre persones, el Quiz. Durant el joc es fan preguntes sobre el poble i l'anxova.
Concert de Jazz
El dissabte, a les deu del vespre a la punta, s'oferirà el concert gratuït de Jazz amb col·laboració ULTRAMAR CLUB. Jazz by the Sea, amb Paula Peso. Paula presenta un projecte que ens acosta a la música R&B i funk amb inspiracions de Soul. Té una veu poderosa amb un registre pronunciat que embolcalla l’escenari d’una atmosfera càlida però potent a parts iguals.
Coincidint amb la celebració de la 35a edició de la Festa de l’Anxova, l’administració de loteria l’Anxova Milionària regala una participació de 0,35 euros per al sorteig de Nadal amb l'adquisició del tiquet per a la degustació de pa amb tomata i anxoves (cal anar-lo a bescanviar a l’administració).
