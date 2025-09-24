Una dotzena de tècnics d'arreu de l'Estat es reuneixen a l'Alt Empordà per conèixer nous models de gestió forestal
Les jornades es fixen en la custòdia dels boscos com un element per combatre el canvi climàtic i el despoblament rural
Una dotzena de tècnics d'arreu de l'Estat s'han reunit a Albanyà per conèixer i debatre nous models de gestió forestal. Al llarg de dos dies, els experts han posat el focus en la custòdia forestal com a eina per conservar els boscos d'alt valor ecològic i al mateix temps impulsar la bioeconomia local. Les jornades han servit per debatre sobre la restauració de la biodiversitat, la prevenció d'incendis forestals i la cogovernança dels boscos. A més, s'han visitat algunes actuacions que s'han fet a la vall de la Muga en aquesta línia. La principal conclusió dels tècnics és que la custòdia dels boscos ajuden a combatre el canvi climàtic, prevenir els incendis i al mateix temps reduir la despoblació rural.
Albanyà forma part del projecte CustForest, que es desenvolupa en boscos en custòdia a partir d'acords voluntaris entre propietaris forestals i entitats ambientals. Aquestes impulsen accions per preservar l'ecosistema forestal al mateix temps que redueixen el risc d'incendi i també es converteixen en dinamitzadors econòmics.
Les jornades tècniques que s'han fet aquest dimarts i dimecres a Albanyà s'han estructurat en tres blocs: la biodiversitat, els incendis forestals i la governança compartida. En el primer d'ells, els tècnics van parlar sobre la necessitat d'abordar espais oberts, recuperar la xarxa tròfica i els serveis ecosistèmics. El segon bloc s'ha centrat en la prevenció, la gestió forestal sostenible i els crèdits climàtics com a eina per impulsar noves economies verdes. En l'últim bloc de debat, els tècnics s'han centrat en models de governança compartida com ara el procés participatiu del pla de prevenció de grans incendis o el pla de paisatge de la vall de la Muga.
