Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fuita de gas a la plaça Josep Pla de Figueres

Els Bombers han detectat una manipulació a l’escomesa

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Figueres

Una fuita de gas detectada a l'exterior d'un edifici situat a la plaça Josep Pla de Figueres ha mobilitzat els serveis d'emergència aquest matí. La Guàrdia Urbana ha tallat l'accés a la zona per garantir la seguretat dels vianants i vehicles.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han localitzat la fuita en una canonada exterior, situada fora de la façana de l’edifici afectat. Els Bombers han tancat la clau de pas i han detectat que l’escomesa presentava signes de manipulació.

L’empresa subministradora s'ha fet càrrec de la reparació de la instal·lació, mentre que els Bombers han abalisat la zona per evitar riscos fins que finalitzin les tasques de manteniment, informen des del cos d'emergències.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents