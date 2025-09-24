Ordis
Ordis impulsa una Comunitat Energètica Local
S'aprofitarà l'electricitat generada per les plaques solars instal·lades en teulades municipals
L’Ajuntament d’Ordis ha impulsat la Comunitat Energètica Local per aprofitar l’electricitat generada per les plaques solars instal·lades en teulades municipals. Onze famílies obriran camí amb aquesta comunitat tot esperant poder fer-se més gran i anar ampliant llars.
El projecte va començar el 2020 fins a aconseguir una potència nominal de 42 kW. En una primera fase, l’energia generada es va aprofitar per a l’autoconsum compartit entre l’ajuntament, l’escola, la llar d’infants i el centre social.
En aquesta segona fase, s’ha posat a disposició dels veïns del municipi. Els participants hi accedeixen mitjançant una llicència d’ús d’1 a 4 anys, amb una taxa anual de 50 euros per kWp. L’estalvi previst voltarà els 150 euros nets cada any, a més d’una reducció d’emissions de CO equivalent a 16 arbres per habitatge.
El procés de selecció s’ha fet prioritzant les persones vulnerables i gent gran que viu sola; després, la resta de veïns i, finalment, empreses i habitatges turístics. La instal·lació té una potència de 40,81 kWp, de la qual gairebé la meitat s’ha posat a disposició de la ciutadania. L’objectiu és reduir despeses energètiques.
